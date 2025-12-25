À LA UNE DU 25 DéC 2025
OM : Benatia réalise encore des miracles au Mercato, le peuple marseillais va halluciner ! 

Par Bastien Aubert - 25 Déc 2025, 09:00
L'OM sera actif au Mercato
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Déjà pleinement concentré sur le mercato hivernal, Medhi Benatia creuse déjà des dossiers qui pourraient envoyer du rêve au peuple marseillais. 

À l’OM, le mercato hivernal s’annonce déjà mouvementé. Comme l’a récemment rappelé Pablo Longoria en conférence de presse, tout commencera par les départs. Et de manière assez miraculeuse, cela avance dans le bon sens ! Si les rumeurs disent vrai, Ulisses Garcia et Angel Gomes pourraient rapidement quitter le club. 

« Garcia et Gomes, ça avance »

La Tribune Olympienne confirme : « Garcia et Gomes, ça avance », tandis que le journaliste marocain implanté à Marseille Hakim Zouhri ajoute avec surprise : « Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui… » Ces mouvements pourraient bien libérer de la marge pour des arrivées ciblées. Sacha Tavolieri détaille : « Ça va bouger cet hiver à l’OM ! Les Phocéens recherchent un milieu offensif dans l’axe et une doublure à Greenwood, sur des formules de prêt payant avec option d’achat. » Concrètement, l’OM devra équilibrer son mercato en finançant ses arrivées grâce aux départs, un casse-tête que Benatia semble déjà en train de résoudre avec brio.

Benatia prêt à refaire des miracles à l’OM

Le Marocain continue de prouver son talent pour orchestrer des manœuvres complexes en coulisses. Sa capacité à libérer de la place, à négocier des prêts et à anticiper les besoins du club fait déjà parler d’elle. Pour les supporters marseillais, ce mercato promet d’être spectaculaire : des départs inattendus, des arrivées calculées et une équipe qui pourrait se renforcer intelligemment pour aborder la seconde partie de saison avec des ambitions retrouvées. Avec Benatia aux manettes, l’OM pourrait bien encore surprendre tout le monde cet hiver. 

