OM Mercato : Maupay à Nantes, le verdict des supporters est sans appel !

Si Neal Maupay (OM, 29 ans) pourrait être une option pour le FC Nantes au mercato hivernal, les supporters des Canaris valident ce profil.

En manque de temps de jeu à l’OM depuis le début de la saison, Neal Maupay apparaît comme une opportunité en or pour le FC Nantes. À tel point que les supporters ne s’y trompent pas. Dans un sondage publié par Foot01, la question était simple : Nantes doit-il foncer sur l’attaquant marseillais dès le mercato hivernal ? La réponse est écrasante. 89 % des votants ont répondu oui, preuve d’un véritable engouement autour de ce dossier.

Un plébiscite pour Maupay à Nantes !

À 29 ans, l’ancien Stéphanois, passé par Brighton et Everton, coche beaucoup de cases pour un FC Nantes en quête d’un avant-centre fiable et expérimenté. Bloqué par une concurrence féroce à l’OM avec Aubameyang, Gouiri ou encore Robinio Vaz, Maupay dispose d’un profil capable d’apporter immédiatement : jeu dos au but, expérience de la pression et efficacité par séquences. Autant de qualités qui manquent cruellement à l’équipe d’Ahmed Kantari dans la course au maintien.

Deux bémols du côté de l’OM

Reste toutefois deux questions majeures. La première est financière. L’OM réclamerait environ 5 millions d’euros pour laisser partir son attaquant, une somme non négligeable pour les Canaris en plein ajustement économique. La seconde concerne le principal intéressé : Neal Maupay acceptera-t-il de quitter un rôle secondaire à Marseille pour devenir l’un des hommes forts d’un projet maintien à Nantes ? Sportivement, le challenge peut séduire. Mentalement aussi, tant l’attaquant a souvent montré qu’il aimait les missions à risque. Une chose est sûre : côté tribunes, le choix est déjà fait. Les supporters du FC Nantes ont tranché, et ils voient en Neal Maupay bien plus qu’un simple pari… un possible tournant de leur saison.