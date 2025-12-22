À LA UNE DU 22 DéC 2025
[13:30]Le Real Madrid remercie déjà le Maroc pour son héros 
[13:10]OM, Stade Rennais Mercato : El Karouani lâche un gros indice sur son avenir 
[13:03]PSG : le vestiaire a tranché entre Safonov et Chevalier, la surprise est totale ! 
[12:47]OM Mercato : Benatia a ciblé un concurrent pour Paixao, Chelsea en est fou ! 
[12:16]ASSE : le nouveau Krasso à Saint-Étienne ! 
[11:50]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Maupay ! 
[11:21]Revue de presse : Wahi paye déjà à l’OGC Nice son passé au RC Lens et à l’OM, Beye tient son 9 au Stade Rennais ! 
[10:49]PSG Mercato : une signature inédite commandée par Doha pour Luis Enrique ?
[10:40]ASSE : Davitashvili et les Verts en Ligue 1, c’est confirmé ! 
[10:17]OM Mercato : la folle surprise Bernardo Silva à Marseille ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Maupay ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 11:50
💬 Commenter
Neal Maupay (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Titulaire dimanche lors de la qualification de l’OM face à Bourg-en-Bresse en 32es de finale de Coupe de France (6-0), Neal Maupay (29 ans) a rebattu les cartes de la concurrence en attaque. 

Neal Maupay a-t-il encore un avenir à l’OM ? Titulaire surprise hier lors de la nette qualification face à Bourg-en-Bresse en 32es de finale de Coupe de France (6-0), l’attaquant de 29 ans n’avait plus démarré un match depuis huit mois (face à Toulouse, 3-2, le 6 avril) et pourrait avoir rebattu les cartes de la concurrence dans l’esprit de Roberto De Zerbi. « De façon plutôt logique, on a revu Maupay car Vaz est moins bien depuis quelques semaines. Il aurait même pu être utilisé plus tôt pour soulager Aubameyang », a analysé Walid Acherchour sur RMC Sport. 

L’Équipe confirme cette tendance en expliquant que Maupay a gardé un peu de crédit auprès de son coach, pour l’œuvre de la saison passée. La preuve  : il était le seul lofteur convoqué hier et a même débuté, plutôt que Robinio Vaz, un vrai signal. L’ex-Niçois s’est donné, a proposé, pressé, défendu et mouille le maillot à l’entraînement, ce qui plaît toujours au coach de l’OM. 

Maupay a accepté son sort à l’OM

Si certains clubs (FC Nantes ?) pourraient taper à la porte pour récupérer Maupay au mercato hivernal, le quotidien sportif ajoute que l’intéressé accepte son sort à l’OM : « Il a été un des premiers à monter dans le car de son équipe, sans un mot, prêt à retrouver son quotidien. »

Autre bonne nouvelle pour Maupay, De Zerbi n’a aucune date de retour pour Amine Gouiri : « Jene sais pas exactement. Il a repris la course mais il a des délais précis. Le chirurgien doit donner son accord. Son retour ne sera pas immédiat. » Mis bout à bout, Maupay pourrait donc bien rester à l’OM pour jouer les utilités cet hiver…

OMFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OM