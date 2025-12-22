OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Maupay ! 

Titulaire dimanche lors de la qualification de l’OM face à Bourg-en-Bresse en 32es de finale de Coupe de France (6-0), Neal Maupay (29 ans) a rebattu les cartes de la concurrence en attaque.

Neal Maupay a-t-il encore un avenir à l’OM ? Titulaire surprise hier lors de la nette qualification face à Bourg-en-Bresse en 32es de finale de Coupe de France (6-0), l’attaquant de 29 ans n’avait plus démarré un match depuis huit mois (face à Toulouse, 3-2, le 6 avril) et pourrait avoir rebattu les cartes de la concurrence dans l’esprit de Roberto De Zerbi. « De façon plutôt logique, on a revu Maupay car Vaz est moins bien depuis quelques semaines. Il aurait même pu être utilisé plus tôt pour soulager Aubameyang », a analysé Walid Acherchour sur RMC Sport.

L’Équipe confirme cette tendance en expliquant que Maupay a gardé un peu de crédit auprès de son coach, pour l’œuvre de la saison passée. La preuve : il était le seul lofteur convoqué hier et a même débuté, plutôt que Robinio Vaz, un vrai signal. L’ex-Niçois s’est donné, a proposé, pressé, défendu et mouille le maillot à l’entraînement, ce qui plaît toujours au coach de l’OM.

Maupay a accepté son sort à l’OM

Si certains clubs (FC Nantes ?) pourraient taper à la porte pour récupérer Maupay au mercato hivernal, le quotidien sportif ajoute que l’intéressé accepte son sort à l’OM : « Il a été un des premiers à monter dans le car de son équipe, sans un mot, prêt à retrouver son quotidien. »

Autre bonne nouvelle pour Maupay, De Zerbi n’a aucune date de retour pour Amine Gouiri : « Jene sais pas exactement. Il a repris la course mais il a des délais précis. Le chirurgien doit donner son accord. Son retour ne sera pas immédiat. » Mis bout à bout, Maupay pourrait donc bien rester à l’OM pour jouer les utilités cet hiver…