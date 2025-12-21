OM : derrière le carton à Bourg, De Zerbi a révélé un choix qu’il n’a pas osé trancher

Après le carton de l’OM face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, Roberto De Zerbi a évoqué le cas d’Hamed Junior Traoré, absent depuis plusieurs mois et qui était annoncé sur le retour.

L’Olympique de Marseille a bouclé sa dernière sortie de l’année 2025 de la meilleure des manières : une large victoire 6-0 à Bourg-en-Bresse, dimanche en 32es de finale de Coupe de France. Pourtant, si le score final est fleuve, Roberto De Zerbi a tenu à souligner que ce succès n’a pas été aussi simple qu’il n’y paraît, notamment en termes de gestion de groupe et de confiance accordée à ses joueurs.

Sur la pelouse du stade Marcel-Verchère, l’OM a dominé son adversaire du National grâce à une seconde période maîtrisée, après une première mi-temps plus délicate où les Marseillais n’ont mené que 1-0 à la pause. Leonardo Balerdi a ouvert le score avant que ses coéquipiers ne déroulent en seconde mi-temps, avec des buts de Greenwood, Højbjerg, Paixão, Nadir et Mmadi pour sceller la qualification vers les 16es de finale.

Mais en conférence de presse, l’entraîneur italien a préféré tempérer un peu l’euphorie. “Ce n’est pas parfait. On a concédé trop d’occasions de but. … On sait qu’en Coupe de France il peut y avoir des surprises. On a gagné 6-0 mais il n’y avait qu’1-0 à la pause.” Une mise en garde qui traduit son souci de précision et d’exigence, même face à un adversaire d’un niveau inférieur.

De Zerbi s’est expliqué pour Traoré

Ce souci de justesse s’est aussi exprimé dans sa gestion de l’effectif. De Zerbi a mis en avant la nécessité de rester juste envers tous les joueurs, même lorsqu’ils reviennent de blessure ou n’ont pas enchaîné les minutes. À ce titre, sa phrase — “je n’ai pas osé mettre Traoré sur le banc” — en dit long sur la confiance qu’il accorde au milieu offensif ivoirien. Cette déclaration a surpris plusieurs observateurs : loin d’être une simple anecdote, elle révèle la volonté du coach de préserver l’équilibre du groupe et de récompenser l’effort fourni à l’entraînement — une stratégie essentielle à l’approche d’un exercice hivernal chargé.

Il faut dire que De Zerbi avait annoncé en conférence de presse qu’Hamed Junior Traoré, qui n’a plus joué depuis le 31 août, était bien de retour, au même titre que Facundo Medina. Mais Traoré n’était finalement pas présent dans le groupe du match, étant donné que De Zerbi a donc préféré ne pas prendre de risque en le convoquant, même dans un contexte largement favorable au score. Cela illustre l’importance, selon le technicien marseillais, d’entretenir la confiance et la dynamique de l’équipe, plutôt que de céder à la tentation de rotations spectaculaires dans une rencontre déjà en main.

Au-delà du résultat, cette attitude apparaît comme un signal fort envoyé à tout l’effectif : être sérieux, rester concentré et solidifier l’esprit d’équipe avant une période de reprise qui s’annonce intense, avec le retour de la Ligue 1, le Trophée des Champions au Koweït et d’autres échéances.