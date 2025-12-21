À LA UNE DU 21 DéC 2025
[18:44]OM : loin de Marseille, Thauvin (RC Lens) a infligé un revers à Greenwood
[18:21]FC Barcelone : Koundé touché, Yamal chambreur… les faits marquants de la victoire à Villarreal (0-2)
[18:14]FC Nantes : Kantari tire la sonnette d’alarme malgré la qualification à Concarneau
[17:50]ASSE : Horneland lâche une vérité très crue, plusieurs Verts pointés du doigt après Nice
[17:33]RC Lens : une solution inespérée en attaque a été trouvée avant même le mercato
[17:10]Mercato : Bouaddi (LOSC) pourrait rejoindre un autre club de Ligue 1, et ce n’est pas le PSG !
[16:43]Coupe de France : deux qualif et une élimination… le résumé des matchs de l’OM, de l’ASSE et du FC Nantes
[16:21]OGC Nice Mercato : Haise a convaincu Wahi, mais un problème majeur se pose déjà
[16:07]RC Lens Mercato : une idée d’Oughourlian tourne mal, une décision forte se prépare
[15:45]FC Nantes Mercato : les Canaris vont céder pour un joueur convoité par le RC Lens l’été dernier
Coupe de France : deux qualif et une élimination… le résumé des matchs de l’OM, de l’ASSE et du FC Nantes

Par William Tertrin - 21 Déc 2025, 16:43
Le résumé des matchs de l’OM, de l’ASSE et du FC Nantes ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France.

Ce dimanche se jouait la suite des 32es de finale de la Coupe de France. Parmi les grosses affiches des rencontres de 14h45, l’OM affrontait le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 et s’est offert un joli festival. Dès la 8e minute, Balerdi ouvrait le score d’un coup de tête. C’est en seconde que ça déroulait. Greenwood signait le break à la 59e, avant qu’Hojbjerg ne déclenche une frappe magnifique à plus de vingt mètres à la 64e pour le 3-0. Paixao (67e), Nadir d’une très belle frappe enroulée en lucarne (77e), et le jeune Mmadi (87e) participaient eux aussi à la fête.

Du côté de Nice, l’ASSE affrontait un Gym dans un stade à huis clos. Et ça démarrait mal pour les Verts, avec un but encaissé dès la 8e minute par le jeune Zoumana Diallo. Mais juste avant la mi-temps, Stassin obtenait un penalty et Davitashvili égalisait en prenant Dupé à contre-pied. Dans un match où ils ont été très dominateurs mais en grand manque de réalisme (16 tirs à 8), les Stéphanois encaissaient un second but à la 72e, œuvre de Sanson.

Enfin, du côté de Concarneau, il y a aussi eu du spectacle, avec 8 buts marqués au total. Devant au score dès la 15e minute grâce à Deuff, le FC Nantes était trompé par Cozza sur un CSC (18e), avant qu’El Arabi (23e) et Centonze (38e) ne remettent leur équipe devant. Juste avant la mi-temps, Concarneau réduisait l’écart sur penalty grâce à Samoura. En seconde période, Abline inscrivait un doublé en quelques minutes (52e, 58e), avant que Soukouna ne réduise une nouvelle fois l’écart (74e).

Les résultats des matchs de 14h45

  • Auxerre 1-2 Monaco
  • Bourg-en-Bresse 0-6 Marseille
  • Concarneau 3-5 Nantes
  • Nice 2-1 ASSE
  • Strasbourg 2-1 Dunkerque

