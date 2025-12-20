OM Mercato : De Zerbi lâché par Hojbjerg, la réponse est déjà tombée

La tension monte sur le marché des transferts ! Érigé au rang de priorité par la Juventus, Pierre-Emile Højbjerg attise les convoitises et pourrait prochainement vivre un tournant majeur dans sa carrière. Avec une offre de 25 millions d’euros dans les tuyaux, la bataille s’annonce intense autour du solide milieu danois, très apprécié par son entraîneur Roberto De Zerbi, et dont le futur semble plus incertain que jamais à l’OM.

La Juventus prête à frapper fort sur Højbjerg

L’ambition est claire du côté de Turin : renforcer le cœur du jeu avec un joueur confirmé et combatif. Après de nombreuses rumeurs autour d’Højbjerg, la Juventus a ravivé son intérêt pour le Danois, réputé pour son volume de jeu et son sens du combat. Selon Ekrem Konur, le club italien prépare une proposition à hauteur de 25 millions d’euros pour tenter de rafler la mise et apporter ainsi du caractère à son entrejeu.

Le profil de Pierre-Emile Højbjerg, pilier marseillais, séduit par sa polyvalence et son expérience en Premier League comme en Ligue 1, n’est pas passé inaperçu. Les dirigeants turinois sont convaincus que sa capacité à structurer le jeu et à dynamiter la récupération ferait de lui un atout maître lors des grands rendez-vous. Son recrutement constituerait un signal fort envoyé à la concurrence, à l’instar des autres mouvements audacieux opérés par la Vieille Dame ces dernières années.

Une concurrence de taille pour l’OM

Si la Juventus accélère le tempo, c’est aussi parce que le dossier Højbjerg aiguise les appétits à travers l’Europe. Plusieurs formations de premier plan entendent profiter des hésitations autour de son avenir, rendant la bataille féroce. Dans un marché où chaque mouvement est scruté à la loupe, l’Olympique de Marseille, qui doit déjà composer avec une forte pression, se retrouve face à un vrai casse-tête stratégique. Ces derniers jours, les pressions du mercato hivernal sur Pierre-Emile Höjbjerg ont mis en lumière la fébrilité du club phocéen face à la tournure que pourraient prendre les négociations.

Pour l’OM, refuser une telle offre pourrait certes être un signe d’ambition, mais laisser filer un joueur aussi courtisé, au prix aligné avec sa valeur sur le marché, présenterait aussi un risque réel d’affaiblissement. D’autant que le montant annoncé entre parfaitement dans la fourchette de valorisation actuelle pour un milieu de rang international.

La réponse est déjà tombée pour Højbjerg

Dans ce climat électrique, l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg reste suspendu à de nombreux paramètres. L’incertitude domine : partira, partira pas ? Alors que la Juventus s’active en coulisses, rien ne dit que d’autres courtes anglaises ou européennes ne surenchérissent, bouleversant encore un peu plus les équilibres. Si le Danois choisit de relever un nouveau défi, ce transfert pourrait s’avérer décisif pour chacune des parties en jeu.

Dans plusieurs prises de parole, le coach marseillais Roberto De Zerbi n’a cessé de considérer Højbjerg comme un de ses chouchous dans le vestiaire. « C’est mon fidèle. Vice-capitaine, il est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il bougera. J’emmènerais Hojbjerg avec moi dans n’importe quel club », a-t-il même déclaré pour le média TVdelloSport. De plus, le président Longoria a lui aussi confirmé que la porte était fermée à double tour. De quoi mettre un terme à cette rumeur.