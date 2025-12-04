OM Mercato : De Zerbi lève le voile pour janvier et fait une annonce sur Höjbjerg
OM Mercato : De Zerbi lève le voile pour janvier et fait une annonce sur Höjbjerg

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Roberto De Zerb s’est exprimé sur la stratégie de l’OM au mercato hivernal : entre volonté de se renforcer face aux nombreuses absences et fermeté sur le maintien des cadres, les supporters peuvent entrevoir l’hiver avec confiance… et ambition !

Positionné à la troisième place en Ligue 1, à deux petits points du leader et à une courte distance du Paris Saint-Germain – actuellement moins dominateur que sur ses standards habituels –, l’OM nourrit de grandes prétentions pour cet exercice. Si le championnat reste plus ouvert que jamais, la scène européenne n’est pas en reste avec l’équipe en lice pour jouer une qualification en barrage de Ligue des Champions. Les Marseillais comptent bien s’accrocher à la dynamique positive du club, d’autant que la concurrence directe paraît plus friable qu’à l’accoutumée. Cet alignement des planètes, De Zerbi veut le saisir pour faire entrer l’OM dans une nouvelle dimension et viser haut, aussi bien en France qu’en Europe.

Un effectif fragilisé à l’hiver : qui sont les absents ?

Si la dynamique est là, l’hiver marquera un vrai test pour la profondeur de l’effectif marseillais. Entre les blessures et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), De Zerbi devra composer sans plusieurs éléments majeurs : Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Traoré et Amir Murillo doivent déjà être ménagés, tandis que Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang rejoindront leurs sélections nationales. Conscient de la menace sur la compétitivité du groupe, le coach a déclaré : « Nous avons quelques blessures, on va perdre deux joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations. On verra. » L’effectif sera donc mis à rude épreuve au cœur de l’hiver, avec un banc limité pour que l’OM reste dans la course sur tous les tableaux.

De Zerbi prêt pour des renforts au mercato

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à des renforts lors du prochain mercato. Sans livrer de noms ou de pistes précises, il a fait passer le message : la cellule de recrutement, désormais guidée par Riccardo Polacco, jeune chef scout ambitieux de 29 ans, est à pied d’œuvre pour ajuster l’effectif dès janvier. Le technicien italien veut apporter de la profondeur à son effectif, en misant sur le flair et la capacité d’adaptation de Polacco, dont les premières signatures sont attendues impatiemment côté supporters. De Zerbi joue la prudence sur le choix des candidats, tout en affichant une volonté forte : « On verra », résume-t-il, refusant tout précipitation mais promettant de répondre présent à la moindre opportunité pour solidifier l’équipe.

Hojbjerg, l’homme-clé que l’OM ne veut pas voir partir

Au centre des interrogations, l’avenir du polyvalent Pierre-Emile Hojbjerg. Annoncé dans le viseur de grands clubs européens tel que la Juventus, le milieu danois fait parler de lui, mais Roberto De Zerbi a été catégorique : il ne bougera pas cet hiver. Le coach de l’OM ne tarit pas d’éloges sur celui qui s’impose comme vice-capitaine et véritable métronome au milieu de terrain : « C’est un de mes joueurs les plus fidèles. Vice-capitaine, c’est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il bouge. » Visage rassurant pour les supporters phocéens, cette confirmation souligne l’importance de Hojbjerg, dont la valeur et l’apport restent essentiels pour les ambitions marseillaises.

Alors que le mercato approche, De Zerbi trace une ligne de conduite claire et ambitieuse : renforcer l’OM pour viser haut et conserver ses valeurs sûres. Les supporters peuvent se tourner vers l’hiver avec optimisme, forts des choix affirmés de leur entraîneur pour bâtir un club conquérant et stable, prêt à affronter les prochains défis avec sérénité et détermination.

