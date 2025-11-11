Selon un média italien, la Juventus Turin voudrait recruter Pierre-Emile Hojbjerg en janvier. Plusieurs joueurs du club italien ont été ou sont dans le viseur de l’OM…

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus Turin va frapper fort en janvier pour satisfaire son nouvel entraîneur, Luciano Spalletti, qui a pris la suite d’Igor Tudor il y a dix jours. L’une des priorités de la Vieille Dame sera de renforcer son milieu de terrain et elle viserait Pierre-Emile Hojbjerg. « Son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain » sont autant d’arguments qui plaident en sa faveur.

David, Zhegrova ou le transfert de Weah en échange ?

L’OM acceptera-t-il de vendre son Danois de 30 ans, encore lié pour trois saisons ? C’est peu probable car Hojbjerg est un titulaire indiscutable pour Roberto De Zerbi. Même quand ses prestations ne sont pas forcément convaincantes, l’entraîneur italien le maintient dans le onze. Matt O’Riley et Arthur Vermeeren ont beau réaliser des prestations convaincantes à chaque fois, l’un ou l’autre démarre à chaque fois sur le banc pour faire de la place à Hojbjerg dans le onze.

Mais la Juventus a des arguments à faire valoir. Ou, plutôt, des joueurs à mettre dans la balance. Par exemple, Timothy Weah n’est que prêté par les Bianconeri à l’OM, avec une option d’achat de 14 M€ plus 3 M€ de bonus. Un échange Hojbjerg-Weah pourrait annuler cette option. La Vieille Dame compte également dans ses rangs deux joueurs autrefois visés par Pablo Longoria et Medhi Benatia : Edon Zhegrova et Jonathan David. Les deux sont en situation d’échec, le Canadien étant même poussé vers la sortie cet hiver…