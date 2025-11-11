Dans dix jours, l’OM se déplacera à Nice pour la 13e journée de Ligue 1. Il le fera sans ses supporters, interdits de déplacement par le préfet des Alpes-Maritimes qui a sorti des excuses incroyables.

Déjà interdits de déplacement à Lyon (0-1) et à Auxerre (1-0), les supporters de l’OM manqueront également le court voyage à Nice dans dix jours. Le préfet des Alpes-Maritimes a signé un arrêté, hélas devenu traditionnel dans le football français, expliquant qu’en raison des incidents répétés entre les deux camps, il n’autorisait pas la présence de supporters marseillais à l’Allianz Riviera. Cela vaut pour le cortège officiel qui aurait dû prendre place dans le parcage mais également pour les autres tribunes.

Le préfet parle d’incidents… lors d’OM-Bordeaux, d’OM-Lyon et occulte ce qui s’est passé en 2021 !

La lecture de l’arrêté est assez saisissante puisque le préfet évoque notamment des incidents entre supporters marseillais et bordelais pour justifier sa décision ! Le lien avec Nice-OM ? Aucun, c’est juste une façon de montrer que les ultras phocéens sont dangereux et qu’ils pourraient causer des incidents. Il évoque également les attaques contre les cars lyonnais aux abords du Vélodrome en octobre 2024, qui avaient blessé l’entraîneur de l’époque de l’OL, Fabio Grosso.

Mais le plus incroyable, c’est la lecture que fait le préfet des incidents d’août 2021, quand une bouteille avait été jetée par un ultra niçois sur Dimitri Payet. Celui-ci l’avait renvoyée dans le public, provoquant un envahissement du terrain et l’arrêt de la rencontre. Le préfet explique que les supporters marseillais avaient allumé des fumigènes et les avaient lancé sur les ultras niçois, ce qui avait mis le feu aux poudres. Mais il n’est absolument pas question du jet de bouteille sur Dimitri Payet ! Une réécriture des événements vraiment honteuse mais tout semble bon pour justifier une interdiction de déplacement !