L’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer une grande partie des locaux des Galeries Lafayette.

L’Olympique de Marseille entend marquer les esprits cette fin d’année avec un projet ambitieux. Selon La Provence, le club phocéen s’est positionné pour récupérer une grande partie des locaux des Galeries Lafayette situés au centre commercial du Prado, dont le départ est prévu dès le 15 novembre. Une opportunité que l’OM souhaite saisir pour renforcer sa présence dans la ville et créer un espace unique dédié à son identité.

Le club prévoit d’y installer un musée retraçant son histoire, ses grands moments et ses légendes, tout en y intégrant une boutique officielle pour les supporters. Ce lieu se veut à la fois un point de rencontre pour les fans et une vitrine de l’institution marseillaise, capable d’attirer touristes et amateurs de football. Les négociations sont encore en cours, car l’OM entend sélectionner avec soin ses futurs voisins afin de ne pas voir son projet dénaturé par des enseignes incompatibles avec l’image du club.

Augmenter visibilité et sources de revenus

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de développement et de communication. En plus de renforcer le lien avec ses supporters, le club cherche à augmenter sa visibilité et à diversifier ses sources de revenus. Le musée et la boutique pourraient ainsi devenir un symbole fort de l’identité marseillaise et un moteur économique non négligeable pour le club.

Si tout se passe comme prévu, l’hiver prochain sera particulièrement chaud pour les supporters de l’OM, qui pourront bientôt découvrir un espace entièrement dédié à leur club, mêlant passion, histoire et merchandising dans un lieu emblématique de la cité phocéenne.