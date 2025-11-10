OM : De Zerbi a identifié un nouveau titulaire à Nice !

Avant le prochain déplacement de l’OM à Nice après la trêve, Roberto De Zerbi semble donner plus de crédit qu’avant à Arthur Vermeeren (20 ans), excellent face à Brest (3-0).

Et si Arthur Vermeeren avait enfin gagné ses galons de titulaire à l’OM ? Face à Brest (3-0), le jeune milieu belge de 20 ans a étalé toutes ses qualités, avec 10 récupérations et 26 passes vers le dernier tiers, mêlant activité, justesse et agressivité.

Roberto De Zerbi a salué sa performance : « Il a fait un vrai match, avec le ballon mais aussi dans les duels. Personne ne lui demande de devenir Höjbjerg, mais on a besoin de lui dans ce registre. S’il joue comme aujourd’hui, c’est un titulaire. »

Souvent précieux lorsqu’il est sur le terrain, l’international belge de l’OM avait déjà affiché son potentiel en Ligue des champions face à l’Ajax (4-0, le 30 septembre), mais sa première titularisation en Ligue 1 ne sera venue que le 25 octobre contre le RC Lens (1-2). Malgré quelques absences ou sorties précoces – face au Sporting et contre l’Atalanta –, Vermeeren demeure un accélérateur du jeu unique dans l’effectif, capable de lier récupérations et transitions rapides.

Seule ombre au tableau : ses carences physiques qui peuvent parfois limiter son impact sur 90 minutes. Mais si l’ancien de l’Atlético Madrid maintient ce niveau, il pourrait devenir un élément incontournable pour De Zerbi et un atout précieux pour l’OM dans les prochaines semaines. Et un potentiel titulaire à Nice après la trêve en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 le 21 novembre (20h45)…