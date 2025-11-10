Sensation en sélection marocaine : pour cette trêve internationale décisive, Nayef Aguerd doit céder sa place. Touché par une pubalgie persistante, le taulier de la défense de l’OM laisse un vide immense chez les Lions de l’Atlas. Le staff a réagi sans attendre et convoqué le jeune Abdelhamid Aït Boudlal pour pallier cette absence majeure, alors que l’horizon CAN approche à grands pas.

Un coup dur pour la défense marocaine : Aguerd sur la touche

L’annonce a bouleversé les supporters marocains : Nayef Aguerd, pilier de l’arrière-garde, doit renoncer aux prochains rendez-vous amicaux du Maroc face au Mozambique et à l’Ouganda. La blessure du défenseur central de l’Olympique de Marseille, insuffisamment remis d’une pubalgie, inquiète jusqu’au sein de son club où son importance a souvent été soulignée par ses entraîneurs, à l’image de l’impact attendu d’un joueur-clé durant une phase de préparation aussi décisive que celle qui précède la Coupe d’Afrique des Nations.

La réaction du staff : De Zerbi et la précaution CAN

Face à la gravité de la situation, la prudence a dicté la conduite du staff marocain. L’alerte lancée par Roberto De Zerbi en conférence après la victoire de l’OM n’a laissé aucune place au doute : il fallait préserver Aguerd, pour garantir sa présence lors des échéances majeures à venir. Ce choix fort va dans le même sens que la gestion moderne des effectifs, où la priorité est souvent donnée à la santé des cadres avant de viser des résultats immédiats. Une preuve de maturité qui rappelle combien la CAN reste l’objectif suprême du groupe.

Aït Boudlal, la nouvelle arme défensive des Lions de l’Atlas

Pour remplacer Aguerd, Walid Regragui a choisi la jeunesse et l’avenir en convoquant Abdelhamid Aït Boudlal. Âgé de 19 ans et nouveau venu au Stade Rennais FC, ce solide défenseur central (1,90 m) a déjà fait parler de lui cette saison en Ligue 1 avec des prestations pleines de promesses. Sa progression, marquée notamment par une récente montée en valeur, en fait une alternative crédible pour venir consolider l’arrière-garde marocaine alors que l’équipe prépare de nouveaux défis. Son intégration aux Lions de l’Atlas sera scrutée de près, d’autant qu’à cet âge la pression de la sélection est un test grandeur nature.

Quels enjeux pour les prochains matchs et la CAN ?

La blessure de Nayef Aguerd bouleverse le paysage défensif marocain à un moment clé, à la veille de matchs de préparation qui doivent affiner les automatismes collectifs face à des adversaires comme le Mozambique et l’Ouganda. Le staff devra désormais composer avec l’absence d’un leader naturel, tester de nouvelles associations et accélérer l’intégration d’un jeune talent. Tous les regards se tournent vers la CAN où chaque choix comptera. Ce contexte d’incertitude et de renouvellement rappelle celui de certains autres grands clubs, à l’image de l’adaptation d’Alexandre Lacazette à de nouveaux défis. Plus que jamais, les Lions de l’Atlas avancent sous tension, mais avec ambition.