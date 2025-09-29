Passé de l’OL à Neom cet été, Alexandre Lacazette est efficace en ce début de saison. Mais il broierait du noir en Arabie saoudite.

En fin de contrat à l’OL, Alexandre Lacazette s’était engagé avec Neom le 1er juillet dernier. «Du berceau du patrimoine lyonnais à la frontière du futur chez NEOM S.C. Le tireur d’élite Alexandre Lacazette est arrivé», s’était réjoui le club saoudien, promu parmi l’élite. Sous les ordres de Christophe Galtier, et aux côtés d’un autre ancien lyonnais, Saïd Benrahma, Lacazette se montre efficace depuis son arrivée à Neom.

Lacazette est pourtant performant sur le terrain

L’ex-capitaine de l’OL affiche un bilan de 4 buts et 1 passe décisive en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Mais la vie en Arabie saoudite ne le comblerait pas vraiment à en croire Foot Mercato, qui écrit : « le buteur de 34 ans n’est pas totalement charmé par la ville de Neom où il y a finalement peu de choses à faire au quotidien nous ont avoué certains proches du club saoudien ». Sportivement, tout va pourtant pour le mieux puisque Neom actuellement 3e ex-aequo de SPL avec 9 points.