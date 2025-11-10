Ce lundi matin, il est l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 12e journée de L1 mise sur pied par le quotidien L’Équipe. Le RC Lens fait un carton !

Magnifique vainqueur de l’AS Monaco hier à Louis II (4-1), le RC Lens a marqué les esprits et fait une véritable razzia dans l’équipe type de la 12e journée de L1 avec quatre joueurs plus Pierre Sage : Odsonne Edouard, Robin Risser, Florian Thauvin et Wesley Saïd.

A l’OM, seul Arthur Vermeeren a tiré son épingle du jeu de la large victoire contre le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome (3-0). Le milieu de terrain belge a récupéré pas moins de 10 ballons au cours de cette rencontre. Au PSG, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont participé à la victoire aux forceps face à l’OL hier soir en clôture du week-end. Le premier a notamment distillé une passe décisive pour le second en première période.

On notera enfin le retour en fanfare d’Emmanuel Emegha, buteur dans les rangs du RC Strasbourg face à un LOSC en difficulté avant cette trêve internationale (2-0). Le buteur néerlandais a inscrit un doublé et hérite de la note de 7.