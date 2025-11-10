PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1
Ce lundi matin, il est l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 12e journée de L1 mise sur pied par le quotidien L’Équipe. Le RC Lens fait un carton !
Magnifique vainqueur de l’AS Monaco hier à Louis II (4-1), le RC Lens a marqué les esprits et fait une véritable razzia dans l’équipe type de la 12e journée de L1 avec quatre joueurs plus Pierre Sage : Odsonne Edouard, Robin Risser, Florian Thauvin et Wesley Saïd.
A l’OM, seul Arthur Vermeeren a tiré son épingle du jeu de la large victoire contre le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome (3-0). Le milieu de terrain belge a récupéré pas moins de 10 ballons au cours de cette rencontre. Au PSG, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont participé à la victoire aux forceps face à l’OL hier soir en clôture du week-end. Le premier a notamment distillé une passe décisive pour le second en première période.
On notera enfin le retour en fanfare d’Emmanuel Emegha, buteur dans les rangs du RC Strasbourg face à un LOSC en difficulté avant cette trêve internationale (2-0). Le buteur néerlandais a inscrit un doublé et hérite de la note de 7.