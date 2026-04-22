Si Julien Le Cardinal a été critiqué par une partie des supporters à Bastia (0-2), il n’est pas le seul joueur de l’ASSE à être sorti du cadre.

Le début de tensions ne retombe pas à Saint-Étienne. Battue sur la pelouse de Bastia (0-2), l’ASSE a non seulement perdu des points précieux dans la course à la montée, mais a aussi ouvert la porte à une polémique plus large sur l’attitude du groupe. Si Julien Le Cardinal a été la première cible de certaines critiques côté supporters, le débat a rapidement dépassé le cadre individuel.

Un tacle global sur l’état d’esprit

Mohamed Toubache-Ter n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Tout en précisant apprécier certains joueurs, il a pointé du doigt une attitude jugée insuffisante en Corse, notamment chez Le Cardinal, évoquant un certain « melon » dans le comportement du défenseur.

Mais surtout, ses critiques ne se limitent pas à un seul joueur de l’ASSE. Selon lui, c’est l’ensemble du groupe stéphanois qui a manqué d’humilité dans cette rencontre. Une analyse sévère, mais qui trouve un écho dans le déroulé du match.

Un manque d’humilité de l’ASSE dans la préparation ?

Toujours selon cette lecture, le problème dépasserait le terrain. L’attitude de certains joueurs de l’ASSE durant la semaine de préparation aurait également interrogé. Une forme de confiance excessive, voire de facilité, qui aurait pu peser sur la performance collective à Bastia. Une alerte importante à ce stade de la saison, alors que chaque match devient décisif dans la lutte pour la montée.

Dans son analyse, Toubache-Ter insiste sur un point central : le respect de l’adversaire. Il évoque une équipe bastiaise en progression et une ASSE peut-être trop sûre de sa force avant le coup d’envoi. Un rappel classique dans les fins de saison tendues, où les dynamiques et les mentalités jouent souvent autant que le talent.

« Bastia vient de sortir du coma… état stable mais tjrs en observation. Sainté a manqué d’humilité. Le Mans chasse avec un sourire en coin. Quand tu sais que durant la semaine, certains joueurs pensaient gagner facilement… faut respecter les adversaires et le football ! », a-t-il signalé en guise d’avertissement.

Au-delà du score (0-2), c’est donc l’attitude globale des Verts qui est désormais scrutée. Dans une course à la montée extrêmement serrée, ce type de polémique peut vite devenir un sujet structurant dans le vestiaire comme en dehors. Car à ce stade de la saison, chaque faux pas ne se paie plus seulement en points… mais aussi en confiance.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2