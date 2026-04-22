Avant un choc décisif face à Troyes (samedi, 20h), l’ASSE n’est pas gâtée par les pépins physiques de ses joueurs. Un autre élément pourrait perturber les Verts.

C’est un détail qui pourrait peser lourd. À trois jours du choc au sommet entre l’ASSE et l’ESTAC, un élément vient perturber la préparation des Verts : la désignation de l’arbitre Antoine Valnet. Un nom qui ne laisse pas vraiment de bons souvenirs dans le Forez.

Car les chiffres sont sans appel. En quatre matchs dirigés à Geoffroy-Guichard, l’homme en noir affiche un bilan très défavorable pour l’ASSE : une seule victoire pour trois défaites ! Un ratio inquiétant au moment d’aborder un rendez-vous aussi crucial dans la course à la montée.

Un historique qui interpelle

Dans le détail, la seule éclaircie remonte à un succès 2-1 contre Annecy, avec des buts de Sissoko et Cardona. Mais pour le reste, le tableau est bien plus sombre. Les Verts se sont inclinés à trois reprises, toujours sur le plus petit des écarts. Des revers frustrants face au Paris FC, au Nîmes Olympique et à l’USBCO, le 31 janvier dernier.

Une défaite particulièrement marquante, puisqu’elle s’inscrivait dans la fin chaotique de l’ère Horneland, encore dans toutes les mémoires du côté des supporters stéphanois. Même si l’arbitrage ne fait pas tout, cette série négative suffit à installer un climat de méfiance autour de cette nomination. Pour Philippe Montanier, déjà concentré sur l’enjeu sportif, ce paramètre supplémentaire n’est pas idéal.

Valnet ne réussit pas aux Verts

Le coach de l’ASSE sait que ce match contre Troyes peut peser très lourd dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Et dans ce type de rendez-vous, chaque détail compte : la gestion des temps faibles, l’efficacité offensive… mais aussi les décisions arbitrales. Sans tomber dans la paranoïa, difficile d’ignorer une statistique aussi marquée.

À Geoffroy-Guichard, Valnet n’a jamais vraiment réussi à porter chance aux Verts. Dans ce contexte, la gestion émotionnelle sera déterminante. Les Verts devront rester concentrés sur leur jeu, sans se laisser perturber par l’environnement ou les décisions arbitrales. Mais une chose est sûre : la désignation d’Antoine Valnet ajoute une couche de tension supplémentaire à un match déjà capital.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2