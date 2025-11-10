OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !
OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

Benoît Bastien a fait voir rouge les Lyonnais ce dimanche lors d'OL - PSG (2-3).
Alexandre Corboz
10 novembre 2025

Battu sur le fil par le PSG (2-3) au terme d’un match émaillé de nombreuses polémiques arbitrales, l’OL avait du mal à digérer au coup de sifflet final… Et les réactions étaient amères pour ne pas dire plus…

La main de Zabarnyi ne donnant pas lieu à un penalty, la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann qui amène le but du 2-1, l’intervention ratée de Kang-In Lee dans le dos de Nicolas Tagliafico qui méritait largement la double sanction et les cartons sortis un peu n’importe comment par Benoît Bastien… Du haut de la tribune de presse, Paulo Fonseca s’est laissé aller à quelques noms d’oiseaux en portugais à l’attention du corps arbitral. En même temps, comment lui en vouloir vu la physionomie du match et la désagréable impression que cette saison, il faut que le tibia d’un Lyonnais soit apparent pour qu’un carton soit sorti quand en face tout est prétexte à dégainer la biscotte.

Tolisso se retient de balancer, Louis-Jean fracasse Benoît Bastien

En bon capitaine, Corentin Tolisso a été le premier à s’élancer face aux médias… Hésitant à livrer le fond de sa pensée pour ne pas froisser la Ligue et prendre une suspension qui n’arrangerait pas les affaires de l’OL à Auxerre le 23 novembre prochain : « J’ai envie de dire des choses sur l’arbitrage mais c’est compliqué (…) On ne comprend pas tout ce qui se passe. Il y a besoin de plus d’explications, plus de dialogue. En début de saison, on fait des réunions avec un arbitre. Il nous explique beaucoup de choses mais au final, ce n’est pas ce qui est appliqué. C’est dur. Niveau arbitre et décisions arbitrales, on paie cher cette année. Très très cher ».

Cette même « incompréhension totale », on la retrouve dans la bouche d’un Matthieu Louis-Jean très remonté : « Ce soir, on considère qu’il y a des fautes d’arbitrage importantes et encore une fois, on est dans l’incompréhension totale. Pour moi, il y a le penalty de Zabarnyi. La main est claire, on a vu le ralenti. Sur Tanner Tessmann, il y a une faute flagrante. Il touche le genou. A un moment donné, je ne sais pas ce qu’il faut faire. On a essayé l’échange, on a discuté. On a échangé avec les arbitres mais ça continue. On ne comprend pas. Il y a un vrai problème de cohérence dans l’arbitrage mais seulement pour nous (…) L’arbitrage de Monsieur Bastien a été catastrophique ce soir », a lâché le directeur technique rhodanien.

Maciel veut faire sanctionner les arbitres en cas de mauvais match

Si MLJ n’est pas allé palabrer avec le référé du match, Jorge Maciel – l’adjoint de Paulo Fonseca – l’a fait depuis son banc et a écopé d’un carton jaune pour avoir simplement demandé à Benoît Bastien de regarder la VAR sur le but de Kvaratskhelia. Forcément, le Portugais avait la dent dure et une idée claire pour l’arbitrage français : « La Ligue 1 est un produit de qualité. Ce soir, il y avait deux équipes : l’une qui est championne d’Europe et l’autre qui a les compétences pour être productive face à un champion d’Europe. Mais pour avoir un vrai produit, il faut avoir trois équipes qui font le travail sur le terrain. Trois équipes qui se remettent en question (…) Là, on aura quoi au prochain match ? L’arbitre a la VAR sera sur un terrain, celui sur le terrain sera à la VAR et ça continue… Il n’y a pas une exigence. Eux ne sont pas dans une logique de compétition. Les résultats ne sont pas graves, il n’y a pas de conséquences ».

S’il n’imagine pas que les erreurs répétées contre l’OL soient « intentionnelles », Jorge Maciel refuse cependant qu’on tire à boulets rouges contre ses joueurs après la troisième exclusion d’un Lyonnais sur les trois derniers matchs de Ligue 1 (Tagliafico) :  « C’est normal d’être nerveux à la 93ème avec un arbitrage comme cela non ? Moi, je pense qu’on est très respectueux pour une équipe qui n’est pas respectée depuis quelques journées. Rennes, Paris FC… Après, c’est quelque chose qu’on doit améliorer pour finir à 11 contre 11. Mais est-ce que les règles sont les mêmes pour tout le monde ? Aujourd’hui, c’est ça qu’on demande… »

