Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Ce dimanche soir, au terme d’un choc qui a tenu toutes ses promesses, le PSG a arraché un succès au finish sur la pelouse de l’OL (3-2). Pour la 4ème fois de la saison, les Gones ont fini à 10 avec l’exclusion de Nicolas Tagliafico… Avant de craquer au bout du temps additionnel sur un coup de tête de Joao Neves. L’analyse du match et les notes des deux équipes.

Note du match : 14/20

Homme du match : Benoît Bastien

L’arbitrage a clairement été au coeur de ce choc et on peut le regretter. Deux penaltys non sifflés pour Lyon, un but litigieux offert à Paris et de nombreux cartons distribués n’importe comment…

Les Tops :

Vitinha (7) : dans une équipe manquant de ses plus clinquantes individualités, le petit Portugais est l’un des rares « game changer ». C’est sur une ouverture magistrale de sa part que Paris a ouvert la marque par Zaïre-Emery (26ème) et c’est sur sa récupération haute sur Tessmann (35ème) que le PSG a doublé la mise.

Kvaratskhelia (7) : récompensé d’un but d’une belle frappe enroulée laissant Greif sans réaction (35ème), le Géorgien a fait beaucoup de mal dans son couloir gauche… Malgré un match courageux de Ruben Kluivert face à lui.

J.Neves (6,5) : auteur d’un match assez quelconque, le Portugais a quand même surgi au bout du temps additionnel pour placer sa tête sur le corner de la victoire. Pas le plus grand sur le pré mais l’un des plus précieux.

A.Moreira (8) : dans une équipe de l’OL valeureuse mais limitée, la doublure de Malick Fofana a fait du mal à Paris par ses appels et sa vitesse dans le jeu en transition. Il a d’ailleurs profité d’une passe lumineuse de Moussa Niakhaté pour égaliser à 1-1 (30ème).

Maitland-Niles (7) : libéré de sa tâche défensive par la présence de Kluivert, l’Anglais s’est offert le match de sa rédemption après une entame de saison très moyenne. Un superbe but pour l’égalisation et un vrai apport dans le jeu offensif, Marquinhos l’a privé d’une passe décisive pour Karabec (84ème).

Niakhaté (7) : encore un match énorme du soldat sénégalais qui a ajouté à sa partition une passe décisive sur une ouverture millimétrée pour Afonso Moreira (30ème).

Morton (7) : nouvelle prestation brillante de l’ancien Red qui avait des clients face à lui mais a bien tenu la baraque dans le cœur du jeu avec en prime une passe décisive soyeuse pour Ainsley Maitland-Niles.

Les Flops :

Zabarnyi (3) : l’Ukrainien a vécu une soirée très compliquée. Non seulement il est passé proche de provoquer un penalty en sautant les mains levées sur corner (seulement sauvé par la cécité de Benoît Bastien et de la VAR…) mais son alignement a permis à Ainsley Maitland-Niles d’égaliser.

F.Ruiz (4) : l’Espagnol jouait ? On ne s’en est pas rendu compte… Synonyme côté lyonnais : Khalis Merah (4 ballons touchés en première période).

Mayulu (4) : aligné en pointe par Luis Enrique comme face à Strasbourg ou contre Nice, le Titi n’est pas un avant-centre et ça s’est vu sur quelques situations. Remplacé dès l’heure de jeu par un autre jeune (Njandtou). Synonyme côté lyonnais : Rachid Ghezzal.

Chevalier (4) : l’ancien Lillois a pris deux buts sans effectuer aucun arrêt, a été en difficulté dans ses sorties aériennes et il n’est pas exempt de tout reproche avec une sortie ni faite ni à faire sur l’égalisation de Maitland-Niles à 2-2. Presque synonyme côté lyonnais : Dominik Greif, qui a pris un but sur son premier poteau face à Zaïre-Emery et n’a pas bougé sur la frappe de Kvara mais qui a sauvé l’OL du 3-2 sur une frappe enroulée de Lee Kang-In (62ème).

Tessmann (4) : brillant en début de saison, l’Américain n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelques matchs. Trop de nonchalance et une grossière erreur sous pression sur le 2-1 de Paris (même s’il aurait aussi pu bénéficier d’une faute de Vitinha).

Les notes :

OL : Greif (4,5) – Kluivert (6), Mata (6), Niakhaté (7), Tagliafico (6) – Tessmann (4), Morton (7) – Maitland-Niles (7), Merah (4, puis Tolisso (78ème)), A.Moreira (8) – Ghezzal (4, puis Karabec (63ème)).

PSG : Chevalier (4) – Zaïre-Emery (5,5), Zabarnyi (3), Pacho (5), L.Hernandez (5, puis Marquinhos (74ème)) – J.Neves (6,5), Vitinha (7), F.Ruiz (4, puis Mbaye (74ème)) – Lee (5), Mayulu (4, puis Njandtou (63ème)), Kvaratskhelia (7, puis G.Ramos (74ème)).