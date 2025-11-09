OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Voici les compos officielles du match entre l’OL et le PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OL accueille le PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1 pour un gros choc du haut de tableau. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Paulo Fonseca et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

Les compos officielles

OL : Greif – Kluivert, Mata (cap), Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Maitland-Niles, Merah, Moreira – Ghezzal.

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha (cap), Ruiz – Lee, Mayulu, Kvaratskhelia.