Cible du FC Nantes au mercato d’hiver, Othmane Maamma (20 ans) serait à deux doigts de signer à Watford.

Suivi de près par le FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Othmane Maamma ne devrait finalement pas rejoindre la France cet été. Selon Africafoot, le jeune international marocain est sur le point de trouver un accord avec Watford pour prolonger son aventure en Angleterre. Un coup dur pour les Canaris, qui voyaient en lui un profil intéressant pour renforcer leur secteur offensif.

Watford verrouille Maamma

Le club anglais a visiblement pris les devants. Dans une logique claire de continuité, Watford souhaite conserver ses jeunes joueurs à fort potentiel afin de bâtir un effectif compétitif pour viser la montée en Premier League. Et Maamma fait pleinement partie de ce projet. Arrivé à l’été 2025 en provenance de Montpellier pour environ 1,3 million d’euros, le joueur a progressivement trouvé sa place dans l’effectif.

Pour sa première saison en Championship, Maamma a livré des prestations encourageantes. Avec 23 apparitions, 4 buts et une passe décisive en 1 529 minutes de jeu, il a démontré une capacité d’adaptation intéressante dans un championnat réputé pour son intensité. Une progression qui n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de clubs français. Mais Watford n’a jamais réellement ouvert la porte à un départ.

Le FC Nantes encore frustré sur le mercato

Du côté du FC Nantes, ce dossier vient s’ajouter à une série de pistes compliquées. Le club cherchait à attirer un profil jeune, dynamique et en développement, capable d’apporter une plus-value immédiate tout en s’inscrivant dans la durée. Maamma cochait toutes ces cases. Mais face à la volonté de Watford de sécuriser son joueur, les Canaris semblent désormais distancés.

Parallèlement, le club anglais travaille également à la prolongation d’Imrân Louza, preuve d’une volonté claire de stabilité et de continuité dans son projet. Une approche qui contraste avec celle de certains clubs français, souvent contraints de saisir des opportunités de marché plus fluctuantes. Et à ce rythme, les opportunités risquent de se faire de plus en plus rares.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)