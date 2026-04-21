RC Lens : la compo de Sage face à Toulouse pour la demi-finale de Coupe de France

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Toulouse en demi-finale de Coupe de France.

C’est le grand jour, le RC Lens a rendez-vous avec le Toulouse FC dans l’espoir d’emmener tout le peuple sang et or au Stade de France le 22 mai prochain. Mais avant tout, il y aura cette demi-finale à jouer, et la compo officielle alignée par Pierre Sage vient d’être dévoilée, avec le grand retour de Baidoo comme titulaire. Coup d’envoi à 21h10 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RCL

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Saint-Maximin.