La qualification du RC Lens en finale de la Coupe de France aux dépens du Toulouse FC a rappelé un souvenir aux supporters de l’OM et du Stade Rennais.

Bollaert a vibré… et l’histoire a ressurgi. En surclassant Toulouse (4-1) hier en demi-finale de Coupe de France, le RC Lens ne s’est pas contenté de valider son billet pour la finale. Les Sang et Or ont aussi signé une performance statistique rare, qui fait écho à un souvenir vieux de près de vingt ans.

Selon Stats de Foot, le club nordiste est devenu la première équipe à mener de deux buts après seulement 19 minutes dans une demi-finale de Coupe de France… depuis l’OM face au Stade Rennais, le 20 avril 2006. Un parallèle saisissant, jusque dans le timing parfaitement identique.

Un départ supersonique du RC Lens

Face à Toulouse, Lens a tout simplement étouffé son adversaire dès les premières minutes. Avec deux buts inscrits en moins de vingt minutes, les hommes de Pierre Sage ont imposé un rythme infernal, ne laissant aucune chance au TFC de s’installer dans la rencontre.

Une entame idéale, qui a rapidement plié le match et libéré tout un stade. Ce scénario rappelle celui de l’OM en 2006, lorsque les Marseillais avaient eux aussi frappé très tôt pour prendre le contrôle total de leur demi-finale face à Rennes.

Une domination totale confirmée

Mais le RC Lens ne s’est pas arrêté là. Portés par un public incandescent, les Sang et Or ont poursuivi leur démonstration pour finalement s’imposer 4-1. Une victoire nette, sans contestation, qui confirme la solidité et l’ambition de cette équipe dans les grands rendez-vous.

Au-delà de la statistique, c’est bien la maîtrise globale qui impressionne. Lens a su allier efficacité, intensité et gestion, trois ingrédients essentiels pour aller au bout dans une compétition comme la Coupe de France. Car l’OM version 2006, référence de cette performance, avait su marquer les esprits lors de cette campagne. De quoi nourrir de grandes ambitions côté lensois avant la finale.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France