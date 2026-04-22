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FRANCE

ASSE – Troyes : Tardieu favori pour remplacer Jaber !

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 14:40
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Florian Tardieu (ASSE)

Alors que Mahmoud reste incertain, Philippe Montanier pourrait lui trouver un remplaçant plutôt inattendu contre Troyes (samedi, 20h).

À l’approche du choc entre l’ASSE et Troyes, Philippe Montanier pourrait être contraint de revoir ses plans au milieu de terrain. Mahmoud Jaber, incertain, laisse planer le doute… et ouvre la porte à une solution inattendue. Selon une tendance qui se dégage, Florian Tardieu pourrait être relancé dans le onze de départ. Un scénario qui n’allait pas forcément de soi il y a encore quelques semaines.

Un favori… venu de loin

Dans un sondage publié par But!, les supporters ont tranché : Tardieu arrive en tête des options pour remplacer Jaber, avec 40 % des votes. Derrière lui, Igor Miladinovic (28 %) et Maxime Bernauer (32 %) apparaissent comme des alternatives crédibles, tandis qu’Aïmen Moueffek ne recueille aucun suffrage ! Un résultat marquant, surtout au regard de la situation récente de Tardieu.

Un retour sous conditions

Le milieu de l’ASSE revient en effet d’une période plus compliquée. Freiné par des soucis physiques et moins utilisé ces dernières semaines, il n’apparaissait plus comme un choix prioritaire. Mais son expérience et sa capacité à organiser le jeu pourraient peser dans la réflexion de Montanier pour un match aussi important. Reste un détail non négligeable.

Un risque de suspension à gérer

Florian Tardieu est actuellement sous la menace. Avec quatre cartons jaunes à son compteur, un avertissement supplémentaire entraînerait automatiquement une suspension. Un élément que le staff de l’ASSE devra forcément intégrer dans sa réflexion. Aligner Tardieu, c’est donc faire un pari : celui de son apport immédiat, au risque de le perdre ensuite. Et cela pourrait bien peser lourd dans la course à la montée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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