L’ASSE continue de structurer son projet sur le long terme et vient de faire son premier gros coup en vue d’une montée en Ligue 1 en fin de saison.

L’ASSE avance aussi en coulisses. Alors que le club prépare activement son retour dans l’élite, Kilmer Sports Ventures poursuit la construction du projet stéphanois sur des bases solides. Dernier dossier en date : l’équipementier.

Une collaboration renforcée

Selon EVECT, l’ASSE et Hummel vont prolonger leur partenariat de deux saisons supplémentaires, portant leur collaboration jusqu’en juin 2029. Arrivé en 2022, Hummel avait marqué son retour sur le marché français en s’associant avec un club historique du football hexagonal. Initialement lié aux Verts jusqu’en 2027, l’équipementier danois va donc prolonger son engagement, confirmant la solidité de la relation entre les deux parties.

De nombreuses marques intéressées

Un signal important dans la structuration globale du club. Ces derniers mois, plusieurs équipementiers auraient manifesté leur intérêt pour l’ASSE. Mais aucune offre n’a réussi à surpasser celle de Hummel, qui souhaitait lui-même s’inscrire dans la durée avec Saint-Étienne. Une volonté commune de stabilité, dans un contexte où le club cherche à consolider son retour au premier plan.

Un choix stratégique côté Kilmer

Du côté de Kilmer Sports Ventures, cette prolongation s’inscrit dans une logique précise. L’objectif n’était pas de s’engager sur une durée trop longue, afin de garder des marges de manœuvre à moyen terme. Notamment pour potentiellement renégocier à la hausse ou envisager un partenariat avec un équipementier encore plus important si la montée en puissance du club se confirme. Une vision flexible, pensée pour accompagner la progression sportive de l’ASSE. Preuve que Kilmer Sports Ventures continue de bâtir son projet… étape par étape.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2