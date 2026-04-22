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FRANCE

OM Mercato : le nouveau Mbappé vient prêter main forte à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 13:00
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Kylian Mbappé (Real Madrid)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En pleine tempête dans ce sprint final de la saison, l’OM tente toutefois de planifier la saison prochaine. Et une recrue pourrait avoir posé ses valises à Marseille cette semaine.

Un nouveau pari sur l’avenir à l’OM. D’après Africafoot, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Sékou Oumar Maïga, jeune attaquant polyvalent du Binga FC, pour une période d’essai. Surnommé « Mbappé » dans son environnement, le joueur attire déjà l’attention pour sa précocité et son efficacité devant le but. Formé au CAS Sévaré puis passé par Arsenal Talent Sportif, l’avant-centre malien s’est illustré cette saison dans le championnat local avec 8 réalisations, confirmant son statut de jeune talent en progression.

Un profil en observation à l’OM

L’OM lui offre aujourd’hui une opportunité concrète de se montrer en Europe. Le joueur est attendu prochainement à Marseille pour un stage d’essai, étape décisive avant une éventuelle signature de son premier contrat professionnel. 

Le club phocéen poursuit ainsi sa politique de détection de jeunes profils à fort potentiel, capables d’intégrer progressivement le projet sportif. Ce type de recrutement à faible risque est devenu un axe régulier du mercato marseillais.

Une passerelle déjà existante

Sékou Oumar Maïga pourrait également retrouver d’autres jeunes joueurs maliens déjà présents dans l’environnement olympien, comme Soumaïla Traoré ou Nouhoum Kamissoko, récemment apparu avec le groupe professionnel. Une continuité qui montre l’ouverture de l’OM vers certains marchés africains, où le club tente de détecter des talents à fort potentiel de progression.

Si le joueur convainc lors de sa période d’essai, une signature pourrait être envisagée à l’OM. Mais comme souvent dans ce type de dossier, tout dépendra de son adaptation au niveau européen, de sa capacité à répondre aux exigences physiques et techniques, ainsi que de son potentiel de développement. Un dossier à suivre, forcément. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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