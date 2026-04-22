Le flou règne à l’OM. Habib Beye ne devrait pas poursuivre l’aventure la saison prochaine, tandis que Federico Balzaretti travaille déjà sur le mercato… sans garantie de rester décisionnaire.

L’OM avance… mais dans le brouillard. Selon L’Équipe, l’avenir d’Habib Beye serait déjà scellé : l’entraîneur marseillais ne devrait pas être conservé à l’issue de la saison. Une tendance forte qui confirme que le club phocéen s’apprête à tourner une nouvelle page sur son banc.

Le quotidien sportif souligne d’ailleurs le contraste entre le discours du coach et sa situation personnelle. En interne, Beye insiste sur « la chance d’être ensemble sous le maillot de l’OM » et sur la nécessité de vivre le moment présent… tout en sachant que son avenir devrait s’écrire ailleurs dans les prochains mois. Un message lucide, presque détaché, qui en dit long sur le climat actuel.

Un mercato lancé dans l’incertitude

Mais ce n’est pas tout. Dans le même temps, La Tribune Olympienne révèle que Federico Balzaretti a déjà commencé à travailler sur les premières pistes du prochain mercato de l’OM. « Federico Balzaretti travaille sur les premières approches de futures recrues. La situation est grotesque car on ne sait pas qui va piloter le projet sportif et si le prochain directeur sportif validera les pistes menées par Balzaretti… », indique la source bien renseignée sur les arcanes du club phocéen.

Un rôle stratégique… dans un contexte pourtant totalement flou. Car aujourd’hui, personne ne sait réellement qui pilotera le projet sportif de l’OM dans les semaines à venir. Le futur directeur sportif n’est pas encore identifié, et rien ne garantit qu’il validera les dossiers actuellement étudiés. Une situation pour le moins paradoxale, où des décisions importantes pourraient être prises… sans certitude de continuité.

Un OM en pleine transition

Ce double mouvement illustre une chose : l’OM est en pleine phase de transition. Entre un entraîneur sur le départ et une direction sportive en recomposition, le club navigue à vue. Une instabilité qui pourrait peser lourd à l’approche d’un mercato toujours crucial pour les ambitions marseillaises.

Dans ce contexte, chaque choix devient risqué. Car sans ligne directrice claire, difficile de construire un projet cohérent sur le long terme. Et cette impression de flou pourrait rapidement devenir problématique si elle perdure. À Marseille, plus que jamais, l’urgence est de clarifier la gouvernance. Car sans cap défini, même les meilleures intentions peuvent se perdre en route.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)