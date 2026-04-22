OM : Christophe Galtier serait-il la solution miracle à Marseille ?

Le nom de Christophe Galtier émerge déjà sur le banc de l’OM et fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Galtier serait la solution idéale »

Éric Di Méco est dans le vrai : pour relancer l’OM, difficile de trouver un profil plus adapté que Christophe Galtier. Partout où il est passé — de l’ASSE au LOSC en passant par le PSG — il a imposé sa patte avec succès, construisant des équipes solides, disciplinées et compétitives. Sa force repose sur une poigne de fer et une exigence de tous les instants, avec une vraie culture de l’effort qui colle parfaitement à l’ADN marseillais.

Marseillais de naissance, profondément attaché au club, il connaît mieux que quiconque la pression, les attentes et l’environnement bouillant du Vélodrome. Là où d’autres pourraient vaciller, lui avance avec lucidité et détermination. Toutes les conditions semblent réunies pour en faire le coach idéal capable de redonner une identité forte et ambitieuse à l’OM. Bémol : les finances permettraient-elles seulement de le faire venir cet été ?

Bastien Aubert

« Pas pour se réconcilier avec les supporters… »

Je pense que, vue la situation de l’OM, son projet à l’économie et le manque d’attractivité de la Ligue 1, Christophe Galtier possède le profil idéal pour relancer l’équipe. Il a fait des miracles à Saint-Etienne et Lille dans le même genre de configuration, connaît très bien le club, la ville. Il a du charisme, du bagout, des idées novatrices… Mais il traîne surtout deux énormes casseroles qui ont sérieusement entamé sa réputation auprès des supporters de l’OM ! Et dans un contexte aussi explosif que celui que traverse le club, sa nomination ressemblerait plus à une provocation qu’autre chose !

Ces deux casseroles sont, bien évidemment, son passage au PSG et surtout l’affaire de racisme qui a pourri son passage à Nice. Pour cette dernière, il a été innocenté par le tribunal. Mais le mal est fait et beaucoup pensent désormais qu’il est effectivement raciste. Christophe Galtier est aujourd’hui dans la situation du chien qui se mort la queue : pour se refaire une réputation en France, il faudrait qu’il dirige un grand club en France sauf qu’aucun ne voudra prendre le risque de lui donner sa chance ! Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, et le futur directeur sportif auraient tout intérêt à faire des réunions avec les groupes de supporters avant de tenter d’attirer Christophe Galtier. Mais, je le répète, ce serait une très bonne idée !

Raphaël Nouet