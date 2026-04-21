En crise permanente depuis maintenant quatre mois, l’OM aurait pu enregistrer une bonne nouvelle avec une signature attendue. Mais le joueur concerné préfère attendre que le calme revienne… s’il revient.

Depuis la perte du Trophée des champions à la dernière seconde début janvier, l’OM enchaîne les crises. L’élimination de la Champions League suivie de la déroute au Parc ont fait sauter les fusibles Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Habib Beye est arrivé mais la situation a continué de s’aggraver, pour aboutir à ce non-match hallucinant samedi dernier à Lorient (0-2). Le vestiaire marseillais est au bord de l’implosion, Medhi Benatia pousse des coups de gueule dans le vide, les supporters sont exaspérés… et des opportunités passent sous le nez de l’OM !

Bilal Nadir plus sûr du tout de prolonger

Le média Africa Foot explique que Bilal Nadir, qui est en fin de contrat en juin, avait prévu de prolonger. Mais que les événements de ces derniers mois l’ont considérablement refroidi. Et pour cause ! A l’heure actuelle, il ne sait pas qui sera l’entraîneur la saison prochaine, ni le directeur sportif. Dans ces conditions, ayant peur que le futur technicien ne compte pas sur lui, le milieu de terrain de 22 ans préfère temporiser. Avec le risque qu’il soit contacté par un autre club d’ici à ce que l’OM soit en ordre de marche et qu’il s’engage ailleurs ! D’ailleurs, Ekrem Konur assure que Leeds United, Rennes, Strasbourg, Lens, Villarreal et Séville le suivent.

Ce climat particulièrement pesant, en plus d’entraîner des résultats catastrophiques, à l’opposé de ce qui était espéré à l’automne, quand l’équipe enchaînait les victoires, pourrait coûter très cher à l’OM. Qui aurait tout intérêt à s’assagir un jour…

Selon @Africafoot_com, le dossier Bilal Nadir connaît un tournant majeur en interne à l’#OM :



👉Le joueur aurait commencé à revoir sa position concernant une prolongation de contrat avec le club



👉Nadir était pourtant proche, à une certaine période, d’un accord de principe… pic.twitter.com/NhVIpBUCdo — OManiaque (@OManiaque) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)