Un compte X spécialisé dans le scouting s’est lancé pour objectif de reconstruire l’effectif de l’OM avec des joueurs pas trop chers et prometteurs. Le résultat est emballant.

La purge lorientaise (0-2), samedi, a confirmé que cet OM n’avait pas d’âme. Et donc pas d’avenir. A la fin de la saison, quelle que soit la place finale en championnat, il faudra procéder à un grand ménage interne. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sont déjà partis, Medhi Benatia va les imiter. Il est très probable qu’Habib Beye plie également bagages. Et puis, une grosse partie de l’effectif va être poussé vers la sortie, soit parce qu’il s’agit de joueurs bankables, soit parce qu’ils ont montré de grosses limites, soit les deux à la fois. Le compte X Data Scout s’est projeté sur l’intersaison phocéenne en prenant en compte que les finances devraient être limitées.

95 M€ de ventes, 144 M€ d’achat

Pour commencer, Data Scout a vendu pour 95 M€ de joueurs. Il pense que l’OM peut récupérer 42 M€ sur Mason Greenwood (ce qui implique qu’il devrait être vendu 70 M€), 17 M€ sur Leonardo Balerdi, 15 M€ sur Pierre-Emile Hojbjerg, 8 M€ sur Geronimo Rulli et 13,5 M€ sur des joueurs actuellement prêtés (Meïté, Harit, Garcia, Cornelius). Ces 95 M€, il les injecte dans leur intégralité dans le recrutement, qui atteint le total de 144 M€. En plus des options d’achat de Medina, Weah et Traoré, il recrute Danois (Auxerre), Hadj Moussa (Feyenoord), Solet (Udinese), Laurienté (Sassuolo), Pagis (Lorient), Titraoui (Charleroi) et Rossi (Flamengo). Sur ces sept nouveaux joueurs, cinq sont amenés à être titulaire.

Pour Data Scout, le onze de l’OM la saison prochaine pourrait donc ressembler à ça : Rossi – Weah, Solet, Aguerd, Palmieri – Danois, Timber – Hadj Moussa, Pagis, Paixao – Gouiri. De Lange, Medina, Egan-Riley, Titraoui, Kondogbia, Abdelli, Aubameyang, Laurienté et Traoré partiraient remplaçants. Ca donne une équipe prometteuse et un banc solide. Ce mercato imaginé par le compte X est assez emballant mais il se heurte à une grosse limite : l’OM devrait encore injecter 59 M€ alors que l’heure est plutôt aux économies après une saison 2024-25 qui a plombé les finances à plus de 100 M€…

🔵⚪ Quel mercato pour l'OM ?



On utilise le nouvel outil Data'Scout le planifier 👀



Refonte du milieu avec 🇩🇿 Titraoui, 🇫🇷 Danois et 🇫🇷 Pagis



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Greenwood et 🇦🇷 Balerdi OUT

🇩🇿 Hadj-Moussa et 🇫🇷 Solet IN



Réalisez le votre gratuitement sur https://t.co/iOORQSPunW pic.twitter.com/GG1bu02TcB — Data'Scout (@DataScout_) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)