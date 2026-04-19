OM : l’IA balance une réponse catastrophique sur les espoirs de top 3

Après la défaite de l’OM à Lorient, l’IA a évalué les chances de l’OM de terminer sur le podium en fin de saison.

Ce samedi, après la défaite à Lorient, l’OM s’est plongé dans une nouvelle crise, encore une de plus dans une saison décidément très bizarre. Seule bonne nouvelle pour Marseille : le LOSC n’a pris qu’un point contre Nice, et Monaco est en train de perdre contre Auxerre. Mais malgré tout, Lyon et Rennes ont l’opportunité de dépasser l’OM ce dimanche. On a alors demandé à l’IA si, en dépit des autres résultats, est-ce que cette équipe aura vraiment l’électrochoc pour aller chercher cette 3e place ? Voici sa réponse

L’IA n’y croit vraiment pas

« Franchement, non, je n’y crois pas vraiment à un électrochoc salvateur qui permettrait à l’OM de finir dans le top 3 cette saison. La défaite 2-0 à Lorient samedi est vraiment préoccupante. L’OM était largement dominé par une équipe qui n’est que 9e, avec une prestation décrite comme « indigeste », sans réaction collective, et même terminée à 10 après la blessure de Nadir. C’est la énième contre-performance à l’extérieur sous Habib Beye (qui galère franchement loin du Vélodrome).

Il reste 4 journées, donc mathématiquement c’est encore possible de remonter au top 3 (qui donne la qualification directe en phase de ligue des champions), mais il faudrait quasiment tout gagner et espérer des faux pas des autres. Et vu le niveau actuel, ça semble très optimiste.

Les signes négatifs

L’équipe alterne le chaud et le froid depuis des semaines (victoire contre Metz puis cette claque).

Habib Beye lui-même a parlé d’électrochoc en conf de presse : « Si ça ne nous met pas un électrochoc, ça veut dire qu’on n’est pas prêts et pas faits pour être en Ligue des champions cette saison. » Mehdi Benatia a aussi tapé très fort sur les attitudes des joueurs.

Le problème semble plus profond que juste un mauvais match : attitudes, état d’esprit, fragilité défensive, manque de solutions.

L’OM a le potentiel (effectif de qualité, gros budget), et à Marseille une défaite comme ça peut parfois réveiller le groupe via la colère et la pression du public. Mais cette saison, les « électrochocs » ont souvent été suivis de nouvelles déceptions. Mon pronostic perso : l’OM va probablement se battre pour le top 4 (barrage de C1) jusqu’au bout, et ce serait déjà un semi-succès vu la forme récente. Pour le top 3, il faudrait un vrai miracle ou une série parfaite qui n’est pas dans l’air du temps en ce moment ».