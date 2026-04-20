Qu’il se qualifie ou pas pour la Champions League, l’OM devra vendre Mason Greenwood au prix fort cet été. Il compte pour cela sur l’intérêt de l’Atlético Madrid mais aussi sur les manœuvres du PSG et du FC Barcelone…

Les marchés des transferts sont souvent un immense jeu de dominos. Il suffit qu’un club richissime verse une grosse somme pour recruter une star et l’ensemble se met en branle : le club de la star doit lui trouver un remplaçant et ainsi de suite. A priori, l’OM devrait se situer pas loin du sommet de la pyramide de dominos cet été avec Mason Greenwood. Mais pas tout en haut. Il devra attendre que des clubs fortunés bougent pour d’autres joueurs et il se trouve que deux d’entre eux sont le PSG et le FC Barcelone…

Julian Alvarez pourrait tout faire basculer

Selon le média anglais TeamTalk, l’un des principaux acteurs de l’intersaison sera Julian Alvarez. L’attaquant argentin devrait quitter l’Atlético Madrid. Arsenal mais surtout le PSG et le FC Barcelone le veulent. Lui préfèrerait aller en Catalogne mais son employeur aimerait que, quitte à partir, il ne joue plus en Liga, histoire qu’il ne lui fasse de misères à l’avenir. Cela se jouera entre les Gunners, le club du Qatar et les Blaugranas. Et pour une indemnité estimé à 100 M€. Là où ça concerne l’OM, c’est qu’en cas de départ d’Alvarez, l’Atlético voudrait recruter Mason Greenwood. Et lui qui a déjà des moyens énormes depuis l’arrivée d’un fonds d’investissement dans le capitale aurait en plus une centaine de millions à investir…

L’OM va donc être attentif à l’avenir de Julian Alvarez, en espérant évidemment que l’Argentin rejoigne le FC Barcelone plutôt que le PSG. Il croise également les doigts pour finir en Champions League, sinon il devra opérer une énorme cure d’amincissement qui ferait que l’Anglais ne serait pas le seul joueur majeur du club à s’en aller…

🚨 Mercato OM : effet domino sur Greenwood ?



Un scénario mercato se dessine… et il pourrait secouer Marseille 🔄



Selon TeamTalk :



➡️ L’Atlético Madrid suit Greenwood

➡️ Le PSG pousse pour Julián Álvarez (~115M€)

➡️ Un départ qui pourrait tout déclencher…

Avec 25 buts et 10… pic.twitter.com/WCgiITZdaa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)