Dimanche soir, l’OM accueillera l’OGC Nice pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 avec l’obligation absolue de s’imposer. Problème : l’arbitre désigné ne réussit pas du tout au club phocéen.

Après l’incroyable non-match à Lorient (0-2), après avoir reculé de deux places au classement, l’Olympique de Marseille n’a plus le choix : il doit gagner ses quatre dernières rencontres de la saison pour espérer terminer à l’une des places envoyant en Champions League. Cela commence dimanche soir avec la réception de l’OGC Nice dans un Vélodrome qui devrait être rouge de colère. Les Aiglons ont pris un bon point sur la pelouse de Lille (0-0) samedi. Ils sont mal-classés mais parviennent toujours à embêter les gros grâce à la tactique défensive de leur entraîneur, Claude Puel.

Willy Delajod, c’est un festival de mauvais souvenirs !

Comme si tous les signaux n’étaient pas suffisamment au rouge, la direction technique de l’arbitrage a décidé de nommer Willy Delajod pour cet OM-Nice. Et c’est peu dire que ce n’est pas une bonne nouvelle ! Le Savoyard était aux commandes du dernier Classico (0-5), qui a entraîné le départ de Roberto De Zerbi puis celui de Pablo Longoria. Il était également du 0-4 subi au Parc des Princes il y a deux saisons, juste après le départ de Marcelino. D’autres mauvais souvenirs ? La défaite à Strasbourg (0-1), la première avec De Zerbi sur le banc, en septembre 2024, c’était lui. Celle à Reims (1-3) en mars 2025, qui avait entraîné un ritiro, c’était lui aussi ! Le fameux OM-Monaco (2-2) de janvier 2024 avec le raté incroyable de Vitinha dans les arrêts de jeu, toujours lui !

Et ce n’est pas tout : l’élimination honteuse de la Coupe de France face au Canet (1-2) en 2020-21, c’était avec M. Delajod au sifflet ! L’arbitre présente un bilan à peine positif avec l’OM (8 victoires, 5 nuls et 7 défaites), ce qui est bien la preuve qu’il s’agit d’un chat noir car le club phocéen gagne en moyenne plus de la moitié de ses matches…

🚨Willy Delajod arbitrera OM-Nice dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome, pour la 31e journée de Ligue 1.



Cette saison, il a déjà arbitré l’OM à deux reprises : lors du succès ✅ 3-0 face à Brest, puis lors de la lourde défaite 5-0 sur la pelouse du PSG ❌ .#TeamOM pic.twitter.com/nyygHVX2Ut — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)