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FRANCE

OM : le verdict est tombé pour Paixao, il est catastrophique !

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 13:34
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Igor Paixao (OM)

Touché à Lorient, Igor Paixão sera éloigné des terrains pendant environ deux semaines. Un nouveau coup dur pour l’OM dans le sprint final de la saison.

La mauvaise série continue à Marseille. Sorti lors de la rencontre face à Lorient, Igor Paixão souffre d’une blessure au mollet qui va l’éloigner des terrains pendant environ quinze jours, selon La Minute OM.

Une absence qui tombe mal

Ce forfait intervient à un moment délicat pour l’OM, déjà en difficulté sur le plan des résultats et des performances. Dans un secteur offensif en manque de régularité, la perte de Paixão réduit encore les options disponibles pour Habib Beye.

Avant sa blessure, le Brésilien commençait à trouver sa place dans le collectif marseillais. Sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses offraient des solutions intéressantes dans les phases offensives. Son absence va donc obliger le staff à revoir ses plans, notamment dans l’animation offensive.

Un casse-tête de plus pour Beye

Déjà confronté à des critiques internes et à des performances irrégulières de certains cadres, Habib Beye doit désormais gérer une rotation encore plus limitée. Face à l’OGC Nice, l’entraîneur marseillais pourrait être contraint d’innover, voire de relancer certains joueurs en manque de temps de jeu.

Dans une fin de saison sous tension, chaque absence pèse lourd. Et celle de Paixão vient s’ajouter à une série de pépins qui compliquent sérieusement la tâche de l’OM. À Marseille, la marge d’erreur se réduit encore un peu plus.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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