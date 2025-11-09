FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre
OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Raphaël Nouet
9 novembre 2025

En évoquant la blessure de Nayef Aguerd, consécutive aux cadences infernales, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a regretté que le Trophée des Champions face au PSG se dispute au Koweït.

Roberto De Zerbi était heureux après la victoire de l’OM sur le Stade Brestois (3-0) hier. Mais, même quand tout va bien, même quand son équipe est leader de la L1, le bouillant Italien trouve le moyen de pester. En conférence de presse, il a d’abord réglé ses comptes avec ses critiques. Mais il a aussi profité de la blessure de Nayef Aguerd pour envoyer un scud à la LFP, qui délocalise le Trophée des Champions depuis plusieurs années. Cette fois, ce sera au Koweït, le 8 janvier, face au PSG. Un long déplacement fixé trois jours après et quatre jours avant une journée de Ligue 1…

« Je ne comprends pas pourquoi on va au Koweït »

« Il a senti que ça s’était aggravé, il va faire des examens. C’est nécessaire qu’il s’arrête un peu, sinon ça va s’aggraver. Il pourrait rater la Coupe d’Afrique des Nations. On aura aussi le Trophée des Champions, même si je ne comprends pas pourquoi on va au Koweït pour le jouer, mais c’est une autre question. Janvier sera un mois décisif pour la Champions League. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement. »

De Zerbi a raison de poser la question de l’intérêt de jouer au Koweït mais vu que ni la FIFA ni l’UEFA ne s’inquiètent des cadences infernales qui valent aux joueurs de tomber comme des mouches, on se dit que ce n’est pas la LFP qui va changer quoi que ce soit !

Ligue 1OM
