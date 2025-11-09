Le gardien du SCO d’Angers, Hervé Koffi, a expliqué pourquoi il avait prié sur la pelouse du Vélodrome lors du malaise de Bilal Nadir il y a dix jours.

Ce dimanche, le JDD publie une longue interview d’Hervé Koffi. Le gardien du SCO d’Angers y détaille son rapport à la foi, expliquant prier « tout le temps, dans la voiture, à la maison », même quand il fait un arrêt ! Il écrit souvent des extraits d’épitres ou de psaumes sur ses chasubles ou un tee-shirt qu’il porte sous son maillot et qu’il dévoile à la fin des rencontres. Si l’hebdomadaire a contacté le Burkinabé de 29 ans, c’est parce que l’image de lui en train de prier, à genoux sur la pelouse du Vélodrome, pendant que Bilal Nadir était soigné pour un malaise le 29 octobre (OM-SCO 2-2), avait impressionné.

« Je me suis dit que la meilleure façon de lui venir en aide était de me mettre à genoux »

Koffi a expliqué ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là : « Il y avait un peu de panique, d’incertitude. Comme je ne suis pas médecin, je me suis dit que la meilleure façon de lui venir en aide était de me mettre à genoux, de prier pour demander à Dieu de le fortifier, de le relever. Bilal Nadir a sans doute choisi le football depuis tout petit, c’est sa passion… J’ai eu quelques nouvelles le concernant le jour suivant, confirmant qu’il n’avait rien eu de grave. Je rends grâce à Dieu que le pire ne soit pas arrivé ».

Koffi révèle également être supporter de l’OM, lui qui était fan de Steve Mandanda mais également de Didier Drogba dans sa jeunesse. Son premier entraîneur l’avait même surnommé Mandanda tant il était passionné par le Fenomeno, dont il ne loupait aucun match !