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FRANCE

RC Lens – TFC : les images du superbe tifo sang et or

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 21:19
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Le tifo de la Marek avant Lens-TFC.

Bollaert est en ébullition pour la demi-finale de Coupe de France face au TFC ce soir. Le tifo déployé par la Marek était superbe. Le voici en images.

Les ultras du RC Lens avaient appelé à la mobilisation générale des supporters pour l’affiche contre Toulouse ce soir. Ils ont été entendus. L’ambiance est extraordinaire à Bollaert et le tifo déployé par la Marek somptueux. En attendant de savoir si cela aura permis aux hommes de Pierre Sage d’emmener le Racing en finale pour la quatrième fois de son histoire, voici les plus belles images de ce tifo.

Fans of Lens showing a Tifo during the French Cup match between Lens and Toulouse at Stade Bollaert-Delelis on April 21, 2026 in Lens, France. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport) – Photo by Icon Sport
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Fans of Lens during the French Cup match between Lens and Toulouse at Stade Bollaert-Delelis on April 21, 2026 in Lens, France. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport) – Photo by Icon Sport
Fans of Lens during the French Cup match between Lens and Toulouse at Stade Bollaert-Delelis on April 21, 2026 in Lens, France. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport) – Photo by Icon Sport
Fans of Lens showing a Tifo during the French Cup match between Lens and Toulouse at Stade Bollaert-Delelis on April 21, 2026 in Lens, France. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

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