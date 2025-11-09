Après un mercato estival déjà très animé, le RC Lens pourrait à nouveau se montrer offensif cet hiver, surtout avec le départ prévu de Mamadou Sangaré pour la CAN.

Ce samedi soir, le RC Lens a signé un nouveau succès prestigieux en Ligue 1, sur la pelouse de l’AS Monaco (1-4). Un succès qui s’est décanté grâce aux trois de devant (Édouard, Saïd, Thauvin), mais également grâce à Mamadou Sangaré, recruté l’été dernier pour compenser le départ d’Andy Diouf.

Depuis son arrivée, le Malien fait bien plus que compenser, et démontre limite que Lens a perdu son temps avec Diouf, qui ne collait vraiment pas à ce que l’animation lensoise demandait. Malgré avoir concédé un penalty sur une légère faute, il a été partout sur le terrain, et s’est offert un très joli but. Malheureusement, il est sorti sur blessure en seconde période, touché à la cheville en première par Folarin Balogun, qui a pris rouge.

« Il faut que tout le monde soit d’accord »

Sangaré est tellement devenu indispensable qu’on se demande comment le RC Lens parviendra à gérer son départ pour la CAN cet hiver. Outre Thomasson, l’entrejeu est bien fourni avec Bulatovic, Sylla, et Ojediran. La quantité y est, mais pas forcément la qualité. Il se pourrait bien que le mercato d’hiver permette à Lens de recruter un nouveau milieu de terrain. Interrogé sur le sujet par RMC Sport, Pierre Sage n’a pas démenti.

« Le mercato d’hiver est loin mais avec la CAN, il y aura une discussion entre vous et Jean-Louis sur le recrutements? Vous participez à toutes les discussions, aux choix des joueurs?

Oui bien sûr, après je vous avoue qu’il mâche (Jean-Louis Leca) énormément le travail et c’est très confortable pour moi et ils arrivent (la cellule) avec quelques profils à la fin et on prend les décisions ensemble. Pour qu’une chose soit validée il faut que tout le monde soit d’accord, ça c’est un élément fondamental de notre fonctionnement. On est dans l’idée d’avoir une vision de notre effectif, de l’évolution de celui-ci, mais pas forcément un calendrier, parce qu’on sait très bien qu’il y a des joueurs qui peuvent partir, qui peuvent se blesser ou qui peuvent être contre-performants. On a aussi une logique de quantité dans la qualité, et l’ensemble des postes est doublé voire triplé, ça nous permet justement de pallier à certaines absences », a expliqué le coach lensois.

Avec un effectif composé, entre autres, de 24 joueurs de champ, le RC Lens est assez tranquille en cas d’absences, mais un ajustement cet hiver est peut-être nécessaire, tant un joueur comme Mamadou Sangaré s’est montré indispensable.