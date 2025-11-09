OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
William Tertrin
9 novembre 2025

Après un mercato estival déjà très animé, le RC Lens pourrait à nouveau se montrer offensif cet hiver, surtout avec le départ prévu de Mamadou Sangaré pour la CAN.

Ce samedi soir, le RC Lens a signé un nouveau succès prestigieux en Ligue 1, sur la pelouse de l’AS Monaco (1-4). Un succès qui s’est décanté grâce aux trois de devant (Édouard, Saïd, Thauvin), mais également grâce à Mamadou Sangaré, recruté l’été dernier pour compenser le départ d’Andy Diouf.

Depuis son arrivée, le Malien fait bien plus que compenser, et démontre limite que Lens a perdu son temps avec Diouf, qui ne collait vraiment pas à ce que l’animation lensoise demandait. Malgré avoir concédé un penalty sur une légère faute, il a été partout sur le terrain, et s’est offert un très joli but. Malheureusement, il est sorti sur blessure en seconde période, touché à la cheville en première par Folarin Balogun, qui a pris rouge.

« Il faut que tout le monde soit d’accord »

Sangaré est tellement devenu indispensable qu’on se demande comment le RC Lens parviendra à gérer son départ pour la CAN cet hiver. Outre Thomasson, l’entrejeu est bien fourni avec Bulatovic, Sylla, et Ojediran. La quantité y est, mais pas forcément la qualité. Il se pourrait bien que le mercato d’hiver permette à Lens de recruter un nouveau milieu de terrain. Interrogé sur le sujet par RMC Sport, Pierre Sage n’a pas démenti.

« Le mercato d’hiver est loin mais avec la CAN, il y aura une discussion entre vous et Jean-Louis sur le recrutements? Vous participez à toutes les discussions, aux choix des joueurs?

Oui bien sûr, après je vous avoue qu’il mâche (Jean-Louis Leca) énormément le travail et c’est très confortable pour moi et ils arrivent (la cellule) avec quelques profils à la fin et on prend les décisions ensemble. Pour qu’une chose soit validée il faut que tout le monde soit d’accord, ça c’est un élément fondamental de notre fonctionnement. On est dans l’idée d’avoir une vision de notre effectif, de l’évolution de celui-ci, mais pas forcément un calendrier, parce qu’on sait très bien qu’il y a des joueurs qui peuvent partir, qui peuvent se blesser ou qui peuvent être contre-performants. On a aussi une logique de quantité dans la qualité, et l’ensemble des postes est doublé voire triplé, ça nous permet justement de pallier à certaines absences », a expliqué le coach lensois.

Avec un effectif composé, entre autres, de 24 joueurs de champ, le RC Lens est assez tranquille en cas d’absences, mais un ajustement cet hiver est peut-être nécessaire, tant un joueur comme Mamadou Sangaré s’est montré indispensable.

MercatoRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso à sa sortie d'un match avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Alonso out, Mbappé bientôt dirigé par un coach qui rêvait de lui ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et ses joueurs déçus après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, félicitant Breel Embolo à sa sortie du terrain.
Aj Auxerre...

Revue de presse : Beye félicite un remplaçant, l’AS Monaco hurle au scandale après Lens

Par Raphaël Nouet
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors de la séance ouverte au public.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe pour Vigo avec 2 surprises

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi lors de sa première saison au PSG.
Ligue 1...

PSG : un autre joueur que Vitinha a été brimé par Mbappé, Messi et Neymar

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, donnant des indications lors du match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana en action avec l'OL face à Bâle en Europa League.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’un des joueurs les plus excitants de L1 ciblé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

Par Raphaël Nouet
Green Angels et Magic Fans côte à côte lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : la raison navrante derrière la bagarre entre ultras à Troyes

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal taclant Kylian Mbappé lors du France-Espagne de juin dernier en Ligue des Nations.
FC Barcelone...

Défis explosifs pour Mbappé et Yamal

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant ses consignes à ses joueurs au cours du match ASSE-Pau.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland ouvre la porte à un départ de Stassin et Davitashvili !

Par Raphaël Nouet
La Brigade Loire était présente au Havre samedi pour soutenir le FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le Stade Rennais à l’origine d’une énorme sanction ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet