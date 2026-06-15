Pronostic Sénégal – France : déjà un tournant pour les Bleus ?

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Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Sénégal et l’équipe de France, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde 2026 ce mardi (21h) avec une affiche face au Sénégal. Finalistes lors des deux dernières éditions du Mondial, les Bleus abordent une nouvelle fois la compétition avec de grandes ambitions et l’objectif de décrocher une troisième étoile. Face à une sélection sénégalaise toujours redoutable sur la scène internationale, les hommes de Didier Deschamps tenteront de lancer idéalement leur tournoi en s’imposant dès cette première journée.

Coupe du monde 2026 – Sénégal vs France

Mardi 16 juin 2026 · 21h · MetLife Stadium

France : confirmer son statut de favorite

Depuis près de dix ans, la France s’est installée au sommet du football mondial. Championne du monde en 2018 puis finaliste en 2022, la sélection tricolore a démontré une remarquable régularité dans les grands tournois. Avec un effectif toujours aussi dense et talentueux, les Bleus abordent cette édition 2026 avec l’ambition assumée d’aller chercher une troisième étoile.

Didier Deschamps dispose encore de nombreuses certitudes. Entre la solidité de sa charnière centrale, la richesse de son milieu de terrain et l’explosivité de son secteur offensif, la France possède des arguments dans tous les compartiments du jeu. Peu d’équipes peuvent se permettre d’aligner autant de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens.

Cette première rencontre sera néanmoins importante pour prendre confiance et trouver le bon rythme. Les débuts dans une Coupe du monde sont rarement simples, même pour les favoris, et les Tricolores devront rapidement imposer leur supériorité technique afin d’éviter de laisser le Sénégal croire à un exploit.

Une victoire permettrait également aux Bleus de prendre immédiatement une option sur la première place du groupe avant des rencontres qui pourraient s’annoncer plus compliquées.

Sénégal : le meilleur représentant africain ?

Depuis plusieurs années, le Sénégal s’est imposé comme l’une des nations les plus compétitives du continent africain. Champion d’Afrique en 2022 et régulièrement présent dans les grandes compétitions internationales, le pays dispose aujourd’hui d’un groupe habitué aux matchs de très haut niveau.

Les Lions de la Teranga possèdent toujours cette identité qui les rend particulièrement difficiles à affronter : beaucoup d’intensité dans les duels, une grande discipline collective et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Même face à une équipe de France favorite, les Sénégalais ne manqueront pas d’arguments.

L’expérience de joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy pourrait également peser dans cette rencontre. Habitués à évoluer sous pression, ces cadres auront pour mission de guider une sélection qui rêve de réaliser l’un des grands coups de cette première journée.

Le Sénégal sait qu’un résultat positif contre les Bleus lui ouvrirait grand les portes des huitièmes de finale et pourrait totalement redistribuer les cartes dans ce groupe.

Les confrontations entre les deux nations

Impossible d’évoquer un duel entre la France et le Sénégal sans penser au match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, remporté 1-0 par les Lions de la Teranga.

Sur les dernières confrontations :

France : 2 victoires

Sénégal : 1 victoire

Match nul : 1

Même si les Bleus possèdent un léger avantage historique, les confrontations entre les deux nations ont souvent été accrochées.

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Absents : Ekitike (blessé, hors de la liste), Chevalier, Kalulu, Tolisso, Lepaul, Kroupi Jr, Camavinga, Kolo Muani, Thauvin, Nkunku (non convoqués).

La compo probable du Sénégal : Diaw – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs – Camara, Sapoko Ndiaye – I. Ndiaye, Diarra, Mané – Jackson.

Absents : Malang Sarr, Dia, H. Diallo, Nampalys Mendy, C. Sabaly, Nobel Mendy, A. Diallo, Mbow (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (France) : Déjà champion du monde, finaliste et meilleur buteur d’un Mondial, le capitaine des Bleus continue d’écrire sa légende. À seulement 27 ans, il est l’un des visages de cette Coupe du monde 2026. Sa vitesse, son efficacité et sa capacité à faire basculer les grandes affiches pourraient rapidement faire la différence face à la défense sénégalaise.

Sadio Mané (Sénégal) : Véritable symbole du football sénégalais moderne, l’ancien joueur de Liverpool reste l’homme fort des Lions de la Teranga. Son expérience des grands rendez-vous, sa qualité technique et son leadership seront indispensables si le Sénégal veut bousculer l’équipe de France.

Les tendances des cotes : avantage aux Bleus

Issue Cote Victoire du Sénégal 6,20 Match nul 3,90 Victoire de la France 1,55

Les bookmakers donnent logiquement l’avantage à l’équipe de France. Toutefois, le Sénégal reste considéré comme l’un des adversaires les plus dangereux parmi les nations africaines présentes dans cette compétition.

Nos pronostics pour Sénégal – France

Victoire de la France et plus de 1,5 but dans le match : Les Bleus semblent disposer d’un effectif supérieur dans la plupart des secteurs du jeu. Face à une équipe sénégalaise qui devrait également chercher à jouer ses coups à fond, la rencontre pourrait offrir plusieurs occasions franches.

Kylian Mbappé buteur : Le capitaine français a souvent l’habitude de répondre présent lors des grands rendez-vous internationaux. Pour son entrée dans le tournoi, il pourrait rapidement trouver le chemin des filets.

Score possible

3-1 pour la France : Le Sénégal possède suffisamment d’arguments pour poser des problèmes aux Bleus et pourrait même profiter de certaines transitions pour marquer. Mais sur la durée, la qualité technique, la profondeur de banc et l’expérience des grands rendez-vous devraient permettre à la France de prendre le dessus. Une victoire convaincante lancerait idéalement les hommes de Didier Deschamps dans leur quête d’une troisième étoile mondiale.