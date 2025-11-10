FC Barcelone : Yamal victime de racisme, un horrible scandale éclabousse le Barça !
OM : Benatia fait une grande annonce Mercato, Arsenal et Liverpool tremblent pour cet hiver !

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Bastien Aubert
10 novembre 2025

En zone mixte, après la large victoire de l’OM face au Stade Brestois samedi au Vélodrome (3-0), Mehdi Benatia a levé le voile sur le rôle clé que jouera Federico Balzaretti dans le recrutement phocéen. 

L’Olympique de Marseille se prépare à frapper fort sur le marché des transferts. Medhi Benatia, qui a côtoyé Federico Balzaretti à la Roma, ne tarit pas d’éloges sur son nouvel adjoint à la direction sportive du club et compte sur lui pour mener une nouvelle politique offensive au mercato : « Pas que les jeunes, il s’occupait aussi pas mal du mercato à Rome, pareil à l’Udinese. C’est quelqu’un que je connais très bien avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec, c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon. »

Benatia détaille ensuite la stratégie que l’OM compte adopter : « Il va me donner un coup de main. Il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato. Mais aussi sur tout ce qui est valorisation de jeunes joueurs. On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… Donc le joueur ne vient pas forcément. Donc peut-être, il faut chercher un petit peu plus jeune. »

En clair, l’OM veut se positionner comme un acteur majeur du trading de jeunes talents, en anticipant sur l’avenir et en maximisant la valorisation de ses joueurs. Une politique ambitieuse qui pourrait faire trembler les cadors européens habitués à rafler les pépites avant tout le monde. Avec Balzaretti dans les coulisses, l’OM affiche sa volonté de construire un projet solide, capable de rivaliser sur le long terme et de séduire les jeunes talents prêts à exploser sous le soleil phocéen.

