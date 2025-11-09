En annonçant hier que Nayef Aguerd avait besoin de repos au risque de louper la CAN, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, voulait surtout éviter qu’il rejoigne sa sélection pendant cette quinzaine.

Hier soir, au milieu de l’analyse joyeuse de la victoire sur Brest (3-0), Roberto De Zerbi a jeté un froid chez les supporters de l’OM et du Maroc : « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer ». Beaucoup ont compris que le défenseur central allait être sur le flanc pour plusieurs semaines.

Il veut seulement qu’il se repose pendant la trêve internationale

Mais en réalité, les propos de De Zerbi étaient plutôt destinés au sélectionneur marocain, Walid Regragui. L’idée serait que ce dernier laisse son joueur au repos pendant les deux prochaines semaines, réservées aux équipes nationales. Avec quinze jours sans effort, Aguerd aurait largement de quoi voir sa pubalgie résorbée. Charge ensuite à De Zerbi de l’utiliser avec parcimonie, par exemple en ne le faisant jouer qu’une fois par semaine, d’ici la Coupe d’Afrique des Nations.

Cette « menace » sur une éventuelle absence à la CAN va dans le sens du message à Regragui. Si le sélectionneur marocain fait jouer Aguerd contre le Mozambique le 14 et l’Ouganda le 18, il risque de trop tirer sur la corde et celle-ci pourrait casser, privant ainsi les Lions de l’Atlas de leur pilier défensif. Alors qu’à l’inverse, s’il se repose bien maintenant, il pourrait faire comme Lamine Yamal à Barcelone, à savoir continuer à jouer malgré sa blessure.