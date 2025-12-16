La Juventus s’attaque encore au pilier du milieu de l’OM : Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). Le mercato hivernal s’annonce brûlant sur la Canebière.

Au cœur du projet de la Juventus Turin, un nom revient avec insistance pour solidifier l’entrejeu : Pierre-Emile Hojbjerg. Luciano Spalletti, qui réclame un joueur d’énergie et d’expérience, verrait selon, La Gazetta dello Sport dans l’international danois le profil parfait pour densifier le milieu bianconero dès cet hiver. L’ex-élément de Tottenham allie impact physique et intelligence tactique, des qualités précieuses dans un secteur où la Juventus souhaite retrouver de la puissance. Un intérêt de longue date, déjà palpable lors de la précédente fenêtre de transferts, où la Juve n’avait pas réussi à convaincre l’OM de céder.

Le rôle du Danois dans le dispositif de l’OM

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Hojbjerg s’est imposé comme un homme de base. Sur 14 matches de Ligue 1 cette saison, il a été titularisé 75% du temps et totalise plus de 1 100 minutes de jeu. Sa capacité à stabiliser le milieu, tout en participant activement à la récupération, est précieuse dans l’équilibre marseillais. L’influent Danois a aussi brillé sur la scène européenne, où son activité au pressing et sa lecture du jeu ont rassuré le staff autant que les supporters. Son profil complet et sa fiabilité font écho à ses performances remarquables de Höjbjerg en Ligue des Champions.

Retour sur les premiers contacts entre la Juve et Marseille

Les disciples du Vieux Continent se souviennent : les premiers échanges entre Turin et l’OM remontent à l’été dernier, parallèlement au transfert de Timothy Weah. Déjà, la Juve tentait l’approche pour Hojbjerg, mais De Zerbi avait mis un stop catégorique, réaffirmant sa confiance dans son milieu défensif danois. Cette piste n’a cependant jamais vraiment été refermée. L’intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Höjbjerg au mercato d’hiver reste vif, alimentant la rumeur d’un retour offensif des dirigeants italiens au cœur de l’hiver.

Les obstacles pour un transfert cet hiver

La tâche s’annonce corsée pour la Juve. L’OM s’appuie sur un contrat jusqu’en 2028 et le coach italien interdit toute ouverture pour un départ en janvier. La direction marseillaise, ferme sur ses positions, rappelle que son atout danois est au centre du projet sportif. Parmi les freins à ce dossier épineux : veto réaffirmé par De Zerbi, statut de titulaire indiscutable du joueur, contrat longue durée (2028) et pas de rupture de dialogue entre les clubs, mais aucune avancée concrète. Dans ce contexte, les spéculations sur la suite du feuilleton sont nombreuses, à l’image de l’actualité mercato autour de Pierre-Emile Höjbjerg qui passionne les supporters.

Quelle suite pour ce dossier brûlant ?

En toile de fond, la Juventus continue d’espérer un déblocage tardif, quitte à étudier des alternatives si l’OM s’entête à garder son milieu scandinave. Le mercato réserve parfois des surprises, et Turin pourrait devoir activer des plans B si Marseille résiste jusqu’au bout. Ce bras de fer entre deux ambitions européennes laisse planer une question centrale : Hojbjerg cédera-t-il aux sirènes de la Vieille Dame, ou restera-t-il la tour de contrôle du Vélodrome ? Réponse dans les prochaines semaines, où chaque journée rapprochera un peu plus le dossier de son dénouement.