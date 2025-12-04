OM Mercato : coups de théâtre pour l’avenir d’Höjbjerg, O’Riley et Gomes ! 

Avec plusieurs dossiers chauds à gérer du côté de l’OM, Medhi Benatia se prépare à un mercato intense cet hiver.

Un premier dossier chaud à l’OM : l’avenir de Pierre-Emile Höjbjerg. En Italie, Tutto Juve confirme un intérêt de la Juventus Turin pour le Danois, qui serait même la cible n°1 devant Marcelo Brozovic et Marco Verratti. Une offre à hauteur de 20 millions d’euros était même dans les tuyaux pour tenter de convaincre Marseille de lâcher son vice-capitaine mois de janvier. Reste que selon le média italien, une décision ferme et définitive a été prise du côté de l’OM au sujet d’Höjbjerg. Peu importe le prix que la Juventus est prête à mettre sur la table, le club phocéen n’ouvrira pas la porte aux négociations pour un départ d’un joueur jugé indispensable par Roberto De Zerbi.

Gomes déjà sur le départ ?

L’histoire n’est pas la même pour Angel Gomes. Selon La Provence, le milieu de terrain anglais pourrait déjà faire ses valises cet hiver. « Angel Gomes est arrivé libre donc n’importe quel montant récupéré serait une plus value au niveau financier, explique le quotidien régional. Et l’OM a déjà montré dans un passé très récent que lorsque le profil ne colle pas après six mois comme pour Wahi, Brassier et d’autres encore, la décision peut tomber rapidement. De plus, si De Zerbi estime avoir trop de monde au milieu, il pourrait ouvrir cette porte. »

Brighton interpellé pour O’Riley

Dernier dossier à régler pour l’OM dans le sens des départs : Matt O’Riley. Homme fort de l’OM en début de saison, l’international danois est à présent remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi et souffre même d’une blessure difficile à soigner. Alors qu’il était parti pour rester sur la Canebière, son avenir est suivi avec inquiétude du côté de Brighton, qui l’a prêté à Marseille. « C’est un joueur de Brighton, il a un contrat ici. Nous observons sa situation et ensuite, le moment de prendre ce genre de décision (sur son avenir) viendra. Nous prendrons la bonne décision, c’est certain », a commenté l’entraîneur des Seagulls Fabian Hurzeler. L’avenir de son milieu de terrain est bien relancé.