OM Mercato : coups de théâtre pour l’avenir d’Höjbjerg, O’Riley et Gomes ! 

Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Avec plusieurs dossiers chauds à gérer du côté de l’OM, Medhi Benatia se prépare à un mercato intense cet hiver. 

Un premier dossier chaud à l’OM : l’avenir de Pierre-Emile Höjbjerg. En Italie, Tutto Juve confirme un intérêt de la Juventus Turin pour le Danois, qui serait même la cible n°1 devant Marcelo Brozovic et Marco Verratti. Une offre à hauteur de 20 millions d’euros était même dans les tuyaux pour tenter de convaincre Marseille de lâcher son vice-capitaine mois de janvier. Reste que selon le média italien, une décision ferme et définitive a été prise du côté de l’OM au sujet d’Höjbjerg. Peu importe le prix que la Juventus est prête à mettre sur la table, le club phocéen n’ouvrira pas la porte aux négociations pour un départ d’un joueur jugé indispensable par Roberto De Zerbi. 

Gomes déjà sur le départ ?

L’histoire n’est pas la même pour Angel Gomes. Selon La Provence, le milieu de terrain anglais pourrait déjà faire ses valises cet hiver. « Angel Gomes est arrivé libre donc n’importe quel montant récupéré serait une plus value au niveau financier, explique le quotidien régional. Et l’OM a déjà montré dans un passé très récent que lorsque le profil ne colle pas après six mois comme pour Wahi, Brassier et d’autres encore, la décision peut tomber rapidement. De plus, si De Zerbi estime avoir trop de monde au milieu, il pourrait ouvrir cette porte. » 

Brighton interpellé pour O’Riley

Dernier dossier à régler pour l’OM dans le sens des départs : Matt O’Riley. Homme fort de l’OM en début de saison, l’international danois est à présent remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi et souffre même d’une blessure difficile à soigner. Alors qu’il était parti pour rester sur la Canebière, son avenir est suivi avec inquiétude du côté de Brighton, qui l’a prêté à Marseille. « C’est un joueur de Brighton, il a un contrat ici. Nous observons sa situation et ensuite, le moment de prendre ce genre de décision (sur son avenir) viendra. Nous prendrons la bonne décision, c’est certain », a commenté l’entraîneur des Seagulls Fabian Hurzeler. L’avenir de son milieu de terrain est bien relancé. 

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Mercato...

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : coup de tonnerre, Kilmer Sports aurait revu ses plans pour Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Luis Enrique avant le coup d'envoi du match entre l'AS Monaco et le PSG.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique confronté à une situation explosive

Par Raphaël Nouet
Théo Vermot (OM)
ASSE...

ASSE : un enfant improbable des Verts est devenu une starlette du vestiaire de l’OM  

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi en action lors du match contre Toulouse.
Ligue 1...

OM : comment Leonardo Balerdi a plombé l’équipe face au TFC

Par Raphaël Nouet
Wojciech Szczesny (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : un taulier enfume le vestiaire, Flick laisse couler !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais peut-il créer l’exploit face au PSG ? 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé célébrant le but d'Eduardo Camavinga lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.
Liga...

Real Madrid : à la fois Cristiano et Ronaldo, Mbappé enflamme l’Espagne !

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati et Chidozie Awaziem lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : les vérités d’Awaziem sur Tati et ses partenaires

Par Raphaël Nouet
Le logo de l'OGC Nice.
Ligue 1...

OGC Nice : le communiqué offensif des joueurs est tombé !

Par Raphaël Nouet
Yaya Touré lors d'une conférence de presse.
Ligue 1...

PSG : les regrets éternels d’un ex du FC Barcelone concernant Paris

Par Raphaël Nouet
L'anniversaire des ultras de l'OGC Nice a coûté cher au club.
ASSE...

OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicité par ses partenaires du Real Madrid après son premier but contre l'Athletic Bilbao.
Liga...

Le Real Madrid et Mbappé impressionnent, les tops et les flops de la victoire à Bilbao

Par Raphaël Nouet
Les joueurs niçois félicitant leurs supporters après la défaite à Lorient.
Ligue 1...

OGC Nice : Romain Molina porte de lourdes accusations contre les joueurs et la direction

Par Raphaël Nouet
La déception des Niçois après la défaite à Porto.
ASSE...

Les infos du jour : l’OGC Nice en plein chaos, Benatia lâche ses vérités à l’OM, coup dur au PSG, une recrue du RC Lens arrive à Nantes

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action avec le RC Lens en début de saison.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : accord pour le transfert d’un défenseur du RC Lens !

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assistant à la cérémonie du Ballon d'Or en 2017.
International...

Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.
FC Nantes...

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : coup dur avant le choc face au Stade Rennais, polémique en vue !

Par Raphaël Nouet
Tifo des supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Par Raphaël Nouet
Dario Benedetto remplaçant Gerson lors d'un de ses derniers matches avec l'OM, en août 2021.
Ligue 1...

OM : un joueur révèle être en thérapie depuis son passage à Marseille !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul célébrant un but lors de Rennes-Strasbourg avec Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski.
Ligue 1...

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Par Raphaël Nouet

