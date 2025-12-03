RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club ! 
OM Mercato : Benatia prêt à profiter du chaos à Nice pour ferrer le coup parfait ?

Boga et Moffi à l'OGC Nice
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Pris pour cible par une minorité de supporters, Jérémie Boga (28 ans) refuse désormais de rejouer avec l’OGC Nice. Une situation qui ouvre une fenêtre inattendue pour l’OM, où Medhi Benatia et Roberto De Zerbi pourraient bien tenter un coup parfait cet hiver.

La scène a choqué tout le monde. Dimanche soir, Terem Moffi et Jérémie Boga ont été violemment pris à partie par des supporters de l’OGC Nice : insultes, coups, crachats… Une agression d’une rare violence, survenue directement au centre d’entraînement. Les deux joueurs ont porté plainte et obtenu plusieurs jours d’ITT. Résultat : ils refusent de rejouer sous le maillot niçois. Le club est plongé dans une crise aussi soudaine que profonde.

Boga est Marseillais 

Au milieu de ce chaos, une question s’invite forcément dans le paysage marseillais : l’OM doit-il tenter sa chance ? Le Phocéen n’exclut pas l’idée, notamment pour Boga, dont la situation personnelle semble irrémédiablement compromise à Nice. Recruté en 2023 pour 20 millions d’euros, Boga affiche 73 matchs, 11 buts et 9 passes sous les couleurs niçoises. Encore sous contrat jusqu’en 2027, il paraît pourtant mentalement très loin du projet. Et pour l’OGC Nice, perdre deux joueurs offensifs d’un coup serait un coup dur — mais une opportunité pourrait s’ouvrir pour un club prêt à récupérer un talent en plein désamour.

De Zerbi l’a fait exploser en Italie  

Et c’est là que l’OM peut surgir. Car Boga n’est pas un inconnu à Marseille. Né dans la cité phocéenne, formé à l’ASPTT avant de partir tôt à Chelsea, il conserve un lien fort avec la ville. Mais surtout, il a un lien encore plus précieux : Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de l’OM, qui l’a lancé à Sassuolo entre 2018 et 2021. Sous les ordres de l’actuel coach de l’OM, Boga a vécu ses plus belles années : régularité, explosivité, percussion, liberté totale dans les demi-espaces. Un profil que le coach italien connaît par cœur… et qu’il a déjà su sublimer.

Il partage le même conseiller que Kondogbia

Dans un effectif marseillais où Igor Paixão enchaîne les matches, l’arrivée d’un second ailier capable de créer du déséquilibre serait un vrai plus. D’autant que le joueur possède le même conseiller que Geoffrey Kondogbia…  La question du prix, elle, pourrait basculer en faveur de l’OM. Dans une situation de crise interne, avec des joueurs en rupture ouverte, Nice pourrait être contraint d’accepter une offre inférieure à la valeur réelle du joueur. Pour Benatia, toujours à l’affût des bonnes affaires, l’occasion semble parfaite.

