ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Invité sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia a offert une plongée rare dans les coulisses du mercato de l’OM. 

Medhi Benatia n’a pas eu la langue dans sa poche hier sur l’antenne de RMC Sport. Le direction du football de l’OM a passé au crible l’actualité du club phocéen avec en toile de fond le mercato. Pour Benatia, pas de doute : Mason Greenwood est l’un des hommes forts de l’OM.

Le Marocain l’a même placé dans le top 3 de Ligue 1 : « Greenwood ? C’est un joueur important, un top 3 Ligue 1 ! Ça fait plaisir de l’avoir avec nous. Greenwood est au service du collectif, il défend. Le coach a une relation particulière avec lui. C’est un joueur dont on essaie de tirer le maximum. Greenwood va rester à l’OM au mercato d’hiver ? Bien sûr ! Tant que Mason est content ici, on est content qu’il reste. »

Griezmann, une piste morte dès le début

À propos d’Antoine Griezmann, Benatia a coupé court aux fantasmes. Le dirigeant de l’OM savait d’avance que le champion du monde allait prolonger à l’Atlético. Autrement dit, le rêve marseillais n’a jamais réellement existé. Le dossier était verrouillé bien avant que l’OM n’ait la moindre chance d’entrer dans la danse : « Griezmann ? Non, je savais qu’il allait prolonger avec l’Atlético Madrid. »

De Bruyne, l’autre tentative avortée

Plus surprenant: Benatia a reconnu avoir tenté le coup pour Kevin De Bruyne. Oui, le De Bruyne de Manchester City. Mais le Belge avait déjà bien avancé avec Naples, ce qui a rapidement mis fin aux espoirs marseillais. Une info qui témoigne toutefois d’une ambition bien réelle côté olympien. Prochaine étape, vendredi à Lille (20h45).

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Cheikh MBengue
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

Par Bastien Aubert
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

Par Bastien Aubert
ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !
ASSE...

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick et Lamine Yamal
Compétitions...

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess
Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess
PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?
AS Monaco...

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Par Laurent Hess
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet