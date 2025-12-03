Invité sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia a offert une plongée rare dans les coulisses du mercato de l’OM.

Medhi Benatia n’a pas eu la langue dans sa poche hier sur l’antenne de RMC Sport. Le direction du football de l’OM a passé au crible l’actualité du club phocéen avec en toile de fond le mercato. Pour Benatia, pas de doute : Mason Greenwood est l’un des hommes forts de l’OM.

Le Marocain l’a même placé dans le top 3 de Ligue 1 : « Greenwood ? C’est un joueur important, un top 3 Ligue 1 ! Ça fait plaisir de l’avoir avec nous. Greenwood est au service du collectif, il défend. Le coach a une relation particulière avec lui. C’est un joueur dont on essaie de tirer le maximum. Greenwood va rester à l’OM au mercato d’hiver ? Bien sûr ! Tant que Mason est content ici, on est content qu’il reste. »

Griezmann, une piste morte dès le début

À propos d’Antoine Griezmann, Benatia a coupé court aux fantasmes. Le dirigeant de l’OM savait d’avance que le champion du monde allait prolonger à l’Atlético. Autrement dit, le rêve marseillais n’a jamais réellement existé. Le dossier était verrouillé bien avant que l’OM n’ait la moindre chance d’entrer dans la danse : « Griezmann ? Non, je savais qu’il allait prolonger avec l’Atlético Madrid. »

De Bruyne, l’autre tentative avortée

Plus surprenant: Benatia a reconnu avoir tenté le coup pour Kevin De Bruyne. Oui, le De Bruyne de Manchester City. Mais le Belge avait déjà bien avancé avec Naples, ce qui a rapidement mis fin aux espoirs marseillais. Une info qui témoigne toutefois d’une ambition bien réelle côté olympien. Prochaine étape, vendredi à Lille (20h45).