Alors que la saison bat son plein, l’OM profite de mouvements discrets pour se renforcer en coulisses et préparer l’avenir au mercato hivernal.

Roberto De Zerbi peut sourire. Pendant que l’OM poursuit ses objectifs sportifs sur le terrain et prépare le choc à Lille ce vendredi lors de la 15e journée de Ligue 1 (20h45), le club phocéen agit aussi en coulisses pour se renforcer intelligemment. Cette semaine, Riccardo Polacco, jeune Italien de 29 ans, a ainsi été nommé responsable du scouting. Ancien recruteur en Italie et spécialiste du repérage de talents, il arrive à l’OM avec la mission de dénicher les futures pépites de l’équipe phocéenne. Cette arrivée s’inscrit dans un projet plus large.

Longoria s’est rapproché d’AMU

Samedi, l’OM a signé un partenariat avec Aix Marseille Université pour créer dès septembre un diplôme universitaire dédié au scouting. Pablo Longoria, présent lors de l’annonce officielle avec Eric Berton, président d’AMU, a expliqué que ce programme inclura la réathlétisation, la dimension sociétale et la formation, tout en permettant aux meilleurs étudiants de rejoindre directement l’OM.

Deux experts ont intégré le staff de l’OM

Selon Le Phocéen, deux membres d’AMU ont récemment intégré le staff de l’OM en catimini pour apporter leur expertise à tout le club. Ces renforts discrets renforcent l’équipe autour de De Zerbi, offrant à l’entraîneur un socle plus solide pour identifier les talents, travailler sur la préparation physique et construire un effectif compétitif. Un coup stratégique qui confirme la stratégie à long terme de Frank McCourt.