À peine débarqué dans l’organigramme de l’OM, Federico Balzaretti frappe déjà fort pour lancer une nouvelle ère dès le mercato hivernal.

Ça bouge déjà à l’OM… et pas où on l’attendait. Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 1er janvier prochain, le club phocéen a acté l’arrivée d’un renfort stratégique : Riccardo Polacco, 29 ans, l’un des scouts italiens les plus suivis de sa génération. Selon Foot Mercato, c’est Federico Balzaretti, fraîchement nommé directeur sportif adjoint, qui a sauté sur l’occasion pour faire venir ce profil pointu, accompagné d’un autre recruteur afin de bâtir sa propre équipe.

Balzaretti a poussé pour faire signer Polacco

Mais qui est Polacco ? Ancien footballeur semi-pro dans les divisions inférieures italiennes, le nouveau scout de l’OM s’est envolé en 2016 vers l’Angleterre pour professionnaliser sa vision du sport. Formation en gestion du sport à l’UCFB de Londres, cursus FIFA/CIES en management sportif, puis spécialisation en scouting à l’Université de Worcester : un parcours académique impressionnant pour un homme qui avait déjà les idées très claires.

À 21 ans, Southampton lui ouvre la porte en tant que recruteur à temps partiel. Sa mission : repérer les talents de 11 à 16 ans dans la région de Londres. Un apprentissage exigeant, qui lui permet d’obtenir les certificats FA Talent ID 1 et 2, et de laisser chez les Saints l’image d’un jeune professionnel sérieux, investi et méticuleux. Après presque trois ans au club anglais, Polacco attire l’attention de Puma. La marque allemande lui confie la responsabilité d’identifier les jeunes talents à potentiel marketing et sportif. Une expérience d’un an qui élargit encore ses compétences, avant un retour en Italie où sa trajectoire s’accélère.

Un renfort stratégique pour l’OM

Polacco devient analyste puis scout au LR Vicenza entre 2021 et 2023, avant de prendre la tête du recrutement de l’US Triestina entre 2023 et 2025. Reconnu pour son flair, sa maîtrise des datas et son œil aiguisé, l’homme de 29 ans franchit une nouvelle marche en juillet dernier lorsqu’il devient responsable du recrutement de Monza, alors en Serie B. Mais son aventure lombarde tourne court. Dès le 11 novembre, la presse italienne évoque son départ imminent pour l’OM… une rumeur devenue réalité.

Avec l’arrivée de Polacco, l’OM se dote d’un spécialiste jeune, moderne, formé à l’étranger et expert en analyse. Un profil idéal pour la révolution du scouting voulue par Balzaretti. Marseille n’a pas encore lancé son mercato sur le terrain, mais dans les coulisses, la reconstruction a déjà commencé.