PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Federico Balzaretti (OM)
Bastien Aubert
2 décembre 2025

À peine débarqué dans l’organigramme de l’OM, Federico Balzaretti frappe déjà fort pour lancer une nouvelle ère dès le mercato hivernal.

Ça bouge déjà à l’OM… et pas où on l’attendait. Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 1er janvier prochain, le club phocéen a acté l’arrivée d’un renfort stratégique : Riccardo Polacco, 29 ans, l’un des scouts italiens les plus suivis de sa génération. Selon Foot Mercato, c’est Federico Balzaretti, fraîchement nommé directeur sportif adjoint, qui a sauté sur l’occasion pour faire venir ce profil pointu, accompagné d’un autre recruteur afin de bâtir sa propre équipe.

Balzaretti a poussé pour faire signer Polacco

Mais qui est Polacco ? Ancien footballeur semi-pro dans les divisions inférieures italiennes, le nouveau scout de l’OM s’est envolé en 2016 vers l’Angleterre pour professionnaliser sa vision du sport. Formation en gestion du sport à l’UCFB de Londres, cursus FIFA/CIES en management sportif, puis spécialisation en scouting à l’Université de Worcester : un parcours académique impressionnant pour un homme qui avait déjà les idées très claires.

À 21 ans, Southampton lui ouvre la porte en tant que recruteur à temps partiel. Sa mission : repérer les talents de 11 à 16 ans dans la région de Londres. Un apprentissage exigeant, qui lui permet d’obtenir les certificats FA Talent ID 1 et 2, et de laisser chez les Saints l’image d’un jeune professionnel sérieux, investi et méticuleux. Après presque trois ans au club anglais, Polacco attire l’attention de Puma. La marque allemande lui confie la responsabilité d’identifier les jeunes talents à potentiel marketing et sportif. Une expérience d’un an qui élargit encore ses compétences, avant un retour en Italie où sa trajectoire s’accélère.

Un renfort stratégique pour l’OM

Polacco devient analyste puis scout au LR Vicenza entre 2021 et 2023, avant de prendre la tête du recrutement de l’US Triestina entre 2023 et 2025. Reconnu pour son flair, sa maîtrise des datas et son œil aiguisé, l’homme de 29 ans franchit une nouvelle marche en juillet dernier lorsqu’il devient responsable du recrutement de Monza, alors en Serie B. Mais son aventure lombarde tourne court. Dès le 11 novembre, la presse italienne évoque son départ imminent pour l’OM… une rumeur devenue réalité.

Avec l’arrivée de Polacco, l’OM se dote d’un spécialiste jeune, moderne, formé à l’étranger et expert en analyse. Un profil idéal pour la révolution du scouting voulue par Balzaretti. Marseille n’a pas encore lancé son mercato sur le terrain, mais dans les coulisses, la reconstruction a déjà commencé.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'OGC Nice en crise totale
Ligue 1...

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Par Bastien Aubert
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

Par Bastien Aubert
Zinedine Zidane
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick réserve un onze surprise à l’Atlético, le vestiaire du Real milite pour Zidane ! 

Par Bastien Aubert
Les Kita au FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Mercato, avenir, arbitrage… le grand déballage de Mehdi Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

Par Bastien Aubert
FRanck Haise (OGC Nice)
ASSE...

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Par Bastien Aubert
Vue panoramique de l'Allianz Riviera.
ASSE...

ASSE : ambiance lunaire pour le match de Coupe à Nice ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !
Compétitions...

FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !

Par Bastien Aubert
FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Par Laurent Hess
Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir
Liga...

Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

Par Laurent Hess
Anthony Lopes (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : l’hommage poignant d’Anthony Lopes aux supporters lyonnais 

Par Bastien Aubert
Abdul Samed, Moffi et Boga avant un match de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.
Ligue 1...

Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Les Bleus et Didier Deschamps célébrant la qualification pour le Mondial 2026.
Equipe de France...

Equipe de France : l’IA torpille les espoirs de sacre à la Coupe du monde 2026

Par Raphaël Nouet
Clément Turpin lors de Monaco-PSG.
Ligue 1...

PSG : l’arbitrage revient hanter les Parisiens après Monaco

Par Raphaël Nouet
John Textor et Michele Kang lors d'un match des féminines de l'OL.
Ligue 1...

Textor, Kang, Fofana, Morton… nouvelles révélations sur la santé de l’OL !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland lors d'un échauffement des joueurs de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un club européen vise Horneland !

Par Raphaël Nouet
Une représentation du trophée de la Coupe de France avant la finale de 2024.
FC Nantes...

OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, OL, ASSE : le tirage des 32es de finale de la Coupe de France

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet