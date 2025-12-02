Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, va vider son sac. Au menu, Mercato, avenir et arbitrage après le match nul contre Toulouse ce samedi à l’Orange Vélodrome (2-2) et sa réaction épidermique.

Ça va chauffer ce soir chez les amoureux de l’OM. Après un match nul frustrant contre Toulouse et une sortie musclée sur les réseaux sociaux, Mehdi Benatia s’apprête à faire face aux micros. Et ce soir, à 22h, c’est sur RMC Sport que le directeur du football olympien ouvrira enfin les vannes. Mercato, arbitrage, avenir du club : rien ne devrait être laissé sous le tapis.

Benatia va ouvrir les vannes

La phrase d’attaque est simple : il est excédé. L’agacement de Benatia après OM–Toulouse a mis le feu aux poudres, créant une attente immense autour de sa prise de parole. Les supporters marseillais veulent comprendre ce qui se joue en interne, pourquoi l’arbitrage l’a fait sortir de ses gonds et, surtout, quels coups il prépare pour renforcer l’équipe en janvier.

Soirée intense à l’OM

Dans un contexte où Roberto De Zerbi réclame du sang neuf et où l’OM avance encore en mode montagnes russes, la parole de Benatia est scrutée comme jamais. Son passage dans l’After Foot pourrait clarifier des dossiers brûlants : la gestion de certains cadres, les pistes prioritaires au mercato ou encore ses ambitions pour la suite du projet olympien. Une atmosphère électrique, un timing parfait, un dirigeant prêt à vider son sac : la soirée s’annonce intense.