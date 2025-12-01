Victorieux de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG a conquis l’Europe. Mais en France, le club parisien n’a pas encore détrôné l’OM en matière de popularité, selon un récent sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL.

Le 31 mai, le PSG a marqué l’histoire en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan en finale de Ligue des champions. Une performance éclatante qui a fait du club parisien l’une des meilleures équipes européennes de la saison 2024-2025. Mais derrière les trophées et les projecteurs, la popularité en France ne suit pas totalement.

Malgré plus d’une décennie de domination parisienne sur le football national et le charme des stars et jeunes talents du PSG, l’OM reste très apprécié des Français. Le sondage révèle que 47 % des Français interrogés ont une opinion favorable de Marseille, soit une hausse de 5 points sur un an et demi. Ce niveau de popularité est équivalent à celui du PSG juste après son triomphe européen.

Parmi les amateurs de football, l’OM culmine même à 65 % d’avis positifs. Cette popularité grandissante s’explique par le projet ambitieux mené par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. 74 % des fans interrogés jugent les performances marseillaises en Ligue 1 satisfaisantes, 69 % approuvent le travail de De Zerbi, 66 % celui du président espagnol et 64 % la stratégie du directeur sportif marocain. À défaut de titres, l’OM engrange déjà des points dans le cœur des supporters et confirme que son projet et sa dynamique séduisent plus que jamais.