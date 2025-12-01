FC Nantes : Kita n’en peut plus, Castro fait une annonce cinglante sur son avenir ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !

L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Victorieux de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG a conquis l’Europe. Mais en France, le club parisien n’a pas encore détrôné l’OM en matière de popularité, selon un récent sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL.

Le 31 mai, le PSG a marqué l’histoire en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan en finale de Ligue des champions. Une performance éclatante qui a fait du club parisien l’une des meilleures équipes européennes de la saison 2024-2025. Mais derrière les trophées et les projecteurs, la popularité en France ne suit pas totalement.

Malgré plus d’une décennie de domination parisienne sur le football national et le charme des stars et jeunes talents du PSG, l’OM reste très apprécié des Français. Le sondage révèle que 47 % des Français interrogés ont une opinion favorable de Marseille, soit une hausse de 5 points sur un an et demi. Ce niveau de popularité est équivalent à celui du PSG juste après son triomphe européen.

Parmi les amateurs de football, l’OM culmine même à 65 % d’avis positifs. Cette popularité grandissante s’explique par le projet ambitieux mené par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. 74 % des fans interrogés jugent les performances marseillaises en Ligue 1 satisfaisantes, 69 % approuvent le travail de De Zerbi, 66 % celui du président espagnol et 64 % la stratégie du directeur sportif marocain. À défaut de titres, l’OM engrange déjà des points dans le cœur des supporters et confirme que son projet et sa dynamique séduisent plus que jamais.

Compétitions

Les plus lus

Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita n’en peut plus, Castro fait une annonce cinglante sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert
L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !
Compétitions...

L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : l’avenir de Xabi Alonso tranché, Flick va parler ce lundi au Barça !

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita, le président du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : la violente charge de Waldemar Kita contre l’arbitrage après l’OL !

Par Alexandre Corboz
Irvina Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : Cardona a reçu la meilleure nouvelle du monde avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert
Les Lensois à la fête
Ligue 1...

OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 14e journée de L1

Par Bastien Aubert
Paul Pogba (AS Monaco)
Mercato...

PSG Mercato : Doha prêt à relancer Paul Pogba, la bombe est lâchée !

Par Bastien Aubert
ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?
ASSE...

ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : une offre de 80 M€ dans les tuyaux, départ en vue pour Valverde ?
Liga...

Real Madrid Mercato : une offre de 80 M€ dans les tuyaux, départ en vue pour Valverde ?

Par Laurent Hess
Vinicius et Mbappé au Real Madrid
Compétitions...

Real Madrid : Vinicius en soirée déguisée avec sa chérie, le dossier est lourd !

Par Bastien Aubert
LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !

Par Laurent Hess
Liga : le Real Madrid perd la tête malgré Mbappé, le Barça remercie un ancien de l’OM !
FC Barcelone...

Liga : le Real Madrid perd la tête malgré Mbappé, le Barça remercie un ancien de l’OM !

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : les Tops et les Flops du match… peut-être le dernier de Castro chez les Canaris
FC Nantes...

OL – FC Nantes : les Tops et les Flops du match… peut-être le dernier de Castro chez les Canaris

Par Laurent Hess
Martin Satriano a mis fin à sa disette en Ligue 1 face au FC Nantes.
FC Nantes...

L’OL ne gâche pas sa fête face au FC Nantes, les notes du match

Par Alexandre Corboz
OGC Nice : « On est pourris »… Sofiane Diop, en colère, glisse ses vérités aux supporters (video)
Ligue 1...

OGC Nice : « On est pourris »… Sofiane Diop, en colère, glisse ses vérités aux supporters (video)

Par Laurent Hess
ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !
ASSE...

ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !

Par Laurent Hess
OM : Vermeeren, c’est quoi le problème ?
Ligue 1...

OM : Vermeeren, c’est quoi le problème ?

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l’ovation du Groupama (vidéo)
FC Nantes...

OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l’ovation du Groupama (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Thauvin glisse un message à Gradit et explique pourquoi le RCL est en tête de la L1
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin glisse un message à Gradit et explique pourquoi le RCL est en tête de la L1

Par Laurent Hess
Valentin Rongier (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?

Par Bastien Aubert
Geronimo Rulli (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Rulli et un autre titulaire lynchés par les supporters marseillais ! 

Par Bastien Aubert
RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !
Angers SCO...

RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !

Par Laurent Hess
FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer
FC Nantes...

FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer

Par Laurent Hess
OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !
Mercato...

OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet