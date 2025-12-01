OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 14e journée de L1
PSG Mercato : Doha prêt à relancer Paul Pogba, la bombe est lâchée !

Paul Pogba (AS Monaco)
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Après plus de deux ans loin des terrains, Paul Pogba (32 ans) renaît à l’AS Monaco et pourrait bien devenir le prochain coup fumant du PSG au mercato. 

Quand il a signé à l’AS Monaco l’été dernier, beaucoup y voyaient une dernière chance, un pari sur un joueur brisé par les blessures et la suspension. Mais Paul Pogba a transformé cette opportunité en véritable renaissance. À 32 ans, il a rapidement retrouvé des sensations même s’il doit encore trouver sa place dans le projet monégasque.

Le récent choc entre l’AS Monaco et le PSG (1-0) fut l’occasion parfaite pour les dirigeants parisiens de juger Pogba en direct. Et, selon Fichajes, ils ont été bluffés. Présent dans la récupération, inspiré dans l’organisation du jeu, il a impressionné les observateurs du club. Si cette montée en puissance se confirme sur la durée, difficile d’imaginer que Paris ne tentera pas quelque chose l’été prochain.

Le PSG relance le dossier Pogba

Le PSG recherche depuis plusieurs saisons un milieu expérimenté, charismatique et médiatisé. Pogba correspond exactement à ce profil. Sa dimension de star française va dans le sens de la stratégie du club, qui souhaite mettre en avant le talent national. Reste à déterminer sa capacité à tenir physiquement sur la saison, un point crucial avant d’envisager le moindre mouvement.

Si sa progression se poursuit, son nom pourrait donc bien réapparaître dans les listes de Didier Deschamps… mais aussi dans les dossiers chauds du mercato. En attendant, le PSG est vigilant dans ce dossier inattendu. 

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

