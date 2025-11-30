Le PSG et ses supporters peuvent souffler. Malgré l’inquiétude suscitée par la blessure de Lucas Chevalier lors de la rencontre tendue contre Monaco (défaite 1-0) : L’Équipe annonce que le jeune gardien ne sera pas absent longtemps et devrait être disponible pour la réception du Stade Rennais (samedi, 21h05).

Un choc inquiétant lors de Monaco-PSG

L’incident a marqué les esprits samedi soir au stade Louis-II : Chevalier a subi un tacle appuyé de Lamine Camara sur sa cheville droite, le contraignant à recevoir des soins sur la pelouse. Le portier a quitté le terrain avec un gonflement visible et un pas hésitant, laissant craindre une indisponibilité avant le choc contre Rennes.

Plus de peur que de mal pour le gardien parisien

Heureusement, les nouvelles sont rassurantes. Bien que Chevalier boite encore légèrement, sa participation au prochain match de Ligue 1 n’est pas remise en cause. Le staff parisien a vite mis en place un protocole de soins et de repos, privilégiant la prudence sans alarmer le groupe. Pour continuer sur sa lancée après ses récentes performances remarquées, le gardien va manquer au maximum une ou deux séances d’entraînement, rien de plus.

Retour à l’entraînement et prochaines échéances du PSG

Sous la responsabilité de Luis Enrique, la gestion du groupe reste précautionneuse : Chevalier est mis au repos jusqu’à la reprise collective prévue mercredi, un timing qui ne bouleverse pas la préparation du match face à Rennes. Un choix raisonné qui témoigne d’une sérénité retrouvée au sein du club, où l’on croit fermement en son avenir proche. Côté ambitions, l’entourage du PSG fonde de gros espoirs sur Chevalier, convaincu qu’il passera vite à autre chose après ce coup dur.

Repos jusqu’à mercredi

Match PSG – Rennes : Chevalier pressenti titulaire

Indisponibilité prolongée écartée

La solidarité de l’effectif autour de son dernier rempart montre la confiance intacte du club. Résultat : PSG rassuré, ambitions intactes, et un Lucas Chevalier prêt à tourner la page dès la reprise. Pour suivre l’évolution de cette affaire et d’autres réactions, retrouvez plus d’analyses sur la dynamique autour du portier à Paris.